Egyetemi sportszakember-képzés távoktatásban

A koronavírus-járvány miatt digitális oktatásra kellett áttérniük az intézményeknek. Okoz-e nehézséget ez az ELTE PPK sport szakos (testnevelő tanár, gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár, edző, sport- és rekreációszervező) képzéseinél, ahol a sportági ismeretek tanításában a módszertan mellett nagyon nagy szerepe van a gyakorlatnak is?

– Állami és egyetemi elvárás is, hogy a tanévet be kell fejezni – szögezte le H. Ekler Judit hab. egyetemi docens, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely igazgatója. – Az ELTE mintaszerűen előkészített mindent, hogy zökkenőmentesen folytathassuk az oktatást digitális módon is. Megteremtette a technikai feltételeket, hogy közös platformokat használjunk a hallgatókkal és kialakította azokat a mentorálási formákat, hogy hatékonyan tudjuk őket használni. Végtelenül büszke vagyok a kollégáimra, akik kreatív és korrekt megoldásokat találtak a félévi anyag elvégzésére. Az való igaz, hogy a sporttudományi képzésekben mindent nem lehet egy asztalnál, számítógép előtt ülve megoldani, nekünk egy kicsit más megoldásokat is kellett keresnünk.

Az elméleti anyagoknál a távoktatás nagyjából ugyanúgy tud működni, mint amikor az egyetemre járnak be az órákra a hallgatók. Kapnak írásban megoldható feladatokat is, de élő kontaktusba is léphetünk, ahol csoportokban értékelhetjük, meg is beszélhetjük a megoldásokat, és a digitális platformon vannak számonkérési lehetőségek is. Speciálisabb kihívást jelentett, hogy hogyan lehet megoldani ebben a helyzetben a szakmai, iskolai gyakorlatokat. A végzősöknek meg kell adni a lehetőséget, hogy lezárhassák a tanulmányaikat. Nekik a gyakorlati tantárgyakból már csak módszertani tartalmú óráik vannak. Példaként említeném az atlétika tantárgyat. Atlétikából a korábbi években elvégeztek két gyakorlati kurzust, amihez ebben a félévben következne a tanultak gyakorlatban való alkalmazása.

A digitális oktatásban is meg tudják tervezni az óráikat, az óravázlataikat meg lehet beszélni, értékelni, de gyerekek híján most nem taníthatják le. Az iskolákban, gyakorlóhelyeken a testnevelő kollégák a távoktatásba bevonják a mi hallgatóinkat is, akik tapasztalatokat szerezhetnek arról is, hogyan lehet, kell ilyen helyzet esetén megoldásokat találni. Ők is tudnak segíteni a mentoruknak, hiszen Y generációsok lévén jobban otthon vannak a digitális világban. Az intézetigazgató szerint jótékony hatása is érezhet ő a jelenlegi helyzetnek. – A szakma nagyon gyorsan reagált, és hihetetlenül jó megoldásokat láthatunk. Ott van például a Magyar Diáksport Szövetség Mozgástanítás felsőfokon elnevezésű csoportja a közösségi térben, ahova naponta érkeznek újabb és újabb ötletek arra, hogyan lehet a digitálist testnevelést megvalósítani és ebben a formában is élményközpontúvá tenni a mozgástanítást. A modern és minőségi testnevelés az egészség-központúság irányába fordul.

Arra bátorít, hogy találd meg a neked tetsző, a testsúlyodnak, adottságaidnak, tehetségednek megfelelő mozgásformákat. A digitális testnevelésben sem csak egyszerű mozgásvégrehajtási példákat, feladatokat adunk, hanem arra biztatjuk a fiatalokat, hogy legyenek kreatívak, alakítsák tovább ezeket. Például, használjanak hozzá valamilyen a háztartásban lévő eszközt, vonják be a gyakorlásba anyukájukat, vagy éppen a kutyát. Azért azt be kell látni, hogy a sportszakemberek képzésében mindent nem lehet távoktatásban megoldani. Gyakorlóterek, pályák, eszközök, gyakorlási lehetőségek híján mi lesz a nem végzős hallgatók gyakorlati óráival, vizsgáival? – Az még ebben a helyzetben sem elfogadható, hogy ne gyűjtsenek gyakorlati tapasztalatot a sportszakemberek.

Az oktatás zavartalan, de az érettségi és a felvételi miatt van izgalom

Amit a gyakorlati tananyagból lehet, igyekszünk a digitális platformokon keresztül elvégezni. A gyakorlatvezetést, a nem extra eszközöket igénylő mozgássor-összeállításokat most is számon lehet kérni. Például, hogy egy saját tárgyamat említsem, gimnasztikából kötelező súlyzógyakorlatot kell bemutatniuk a hallgatóknak. Az otthon elvégzett gyakorlatot akár élő kapcsolatban vagy videóra felvéve is tudják teljesíteni. Az ő esetükben a korábbi atlétikai példát felhozva, a tantárgy első és második félévi gyakorlati anyagát biztosan nem tudjuk befejezni. Ezek és a hasonló tárgyak gyakorlati anyagát egy öt-hat hetes egységben az őszi félévben végezhetik el. Úgy tűnik, az egyetemi oktatás működése zavartalanul megoldható, így a legnagyobb izgalmunk a testnevelés-érettségivel és a ráépülő felvételivel kapcsolatban van – ami a következő első évfolyam létét határozhatja meg.