Elkezdődtek a körmendi Tavaszi Közös Napok

Aki még nem tudja,mit csináljon hétvégén, azoknak ajánljuk, hogy látogassanak el Körmendre, ahol számtalan szórakozás közül választhatnak kicsik, nagyok egyaránt.

Korábban írtunk arról, hogy ezen a hétvégén színes programok sorával újul meg a Tavaszi Közös Napok, amely a helyi közösségekről szól, de nem csak nekik.

A mai napon Katus Attilával melegíthettek be a jelenlévők, amin a gyerkőcök is jókedvvel vettek részt. Azóta pedig zenétől hangos a tér, amivel könnyen odacsalja a közelben lévőket is.

A mai nap folyamán fellép az Ataru Taiko is.

Szombaton orvosi szűrővizsgálatok után a jelenlévők kipróbálhatják magukat különböző ügyességi feladatokban, és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Vasárnap pedig Táncmaraton lesz a Tánc világnapja alkalmából.