Ellátni a szombathelyi Fő térről egészen a Haladás Sportkomplexumig?

A válasz igen, ha madártávlatból nézzük.

Már megszokhattuk, hogy a Vasidrónnál mindig valami újdonsággal jelentkeznek, amit a hivatalos Facebook-oldalukra is feltöltenek, ez most sem volt másként. Ezúttal a szombathelyi Fő tér fölé röptették a drónt, és egy népszerű alkalmazás segítségével fantasztikus panorámát tártak elénk. Ha kicsit forgatjuk a képet, a messzi távolban még a Haladás Sportkomplexumot is fel lehet fedezni. Ha a másik irányba indulunk el, akkor pedig a víztorony látszik. Aki közelebb lakik a Fő térhez, könnyen megtalálhatja saját otthonát, aki távolabb, neki nehezebb dolga van, de nem lehetetlen. Kattints, és nézz körbe!