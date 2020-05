Eredeti formában újulnak meg a szentgotthárdi kolostorépület ablakai

Már gőzerővel készülnek az asztalosműhelyben a ciszter kolostorépület egyedi kivitelezésű ablakai.

A város önkormányzata 2019-ben nyújtott be sikeres pályázatot a kolostorépület ablakainak felújítására.

A ciszterek által az 1740-es években épült kolostor ablakait az időjárás és az évszázadok igencsak kikezdték, mára már nagyon rossz állapotban vannak. A szigetelés funkcióját csak nagyon hiányosan töltik be. A pályázati támogatásból az épület keleti homlokzatán és délkeleti sarkán lévő ablakokat újítják fel. Nem csupán az itt található irodahelyiségek, hanem a közéleti rendezvényeknek helyet adó refektórium és az emeleti tanácsterem nagy méretű ablakainak felújítása is megvalósul. A munka során újjászületnek az ablakrácsok és a spaletták is, megjelenésükben a régihez hasonló kivitelben, az eredeti kovácsoltvas vasalatok megtisztításával, megőrzésével.

Az asztalosmunkák elvégzésére az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek során a szentgotthárdi László Tibor asztalosmester nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. Alig két hónapja írták alá a kivitelezővel a vállalkozási szerződést, a műhelyben már javában készülnek az egyedi kivitelezésű, a műemlék épülethez méltó és az örökségvédelmi kritériumoknak is megfelelő nyílászárók. (A pályázat benyújtásával egyidejűleg az örökségvédelmi engedélyt is beszerezték.)

– A méreteket a helyszínen vettük le az ablakokról – mondta el László Tibor asztalosmester. – Figyelembe vettük, hogy időközben voltak átalakítások, most ezeknek a beavatkozásoknak a nyomát eltüntetve végre újra helyreállhat az eredeti állapot. Az ablakok külső megjelenésükben az egykori látványt tükrözik majd, hagyományos üvegezéssel, a belső ablakszárnyakat viszont hőszigetelt üveggel látjuk el, hogy a mai kor követelményeinek is megfeleljenek a nyílászárók.

A tervek szerint a nyár végéig befejeződő felújítás teljes költsége a tervezési, műszaki ellenőri és kőművesmunkák költségével együtt 22 millió 115 ezer forint, mely összegnek az önkormányzat ötven százalékát állja önrészként.