Érintetlen természet, korszerű kiszolgálás Szentgotthárdon

Lényegesen javultak az aktív turizmus feltételei azokkal a fejlesztésekkel, amelyeket hétfőn adtak át az Alpokalja Motel vízi megállóhelyen.

Az Alpokalja Motel és Kemping fejlesztését a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a vízi vándortáborok megvalósítását ösztönző program keretében. Ebből az összegből a tavasz és a nyár folyamán felújították a kemping szociális blokkját, modern mosdók és melegítőkonyha várja a túrázókat, a motelben pedig tágas közösségi teret alakítottak ki. A kemping új kerítést és közvilágítást kapott és a zöldterülete is megszépült. Padokat, hulladékgyűjtőket, információs táblákat helyeztek ki. A fejlesztésnek fontos része a fedett kerékpártároló, ahol az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület tartja jó minőségű kerékpárjait, amelyeket egyebek között a vándortáborozó diákok használhatnak.

Az avatón Huszár Gábor polgármester felolvasta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos levelét, aki akadályoztatása miatt nem tudott eljönni a megnyitóra. A kormánybiztos példaértékűnek nevezte a fejlesztést Szentgotthárdon, amely a Rába-túrák magyarországi kiindulópontja, és az Euro-Velo kerékpáros túraútvonalnak is állomása. Kiemelte, hogy a pihenőhely nemcsak a vízitúrázókat, hanem a bakancsos és kerékpáros turistákat is szolgálja. A polgármester hozzátette: a jelenlegi fejlesztéssel is szeretne hozzájárulni a város, hogy a Rába visszanyerje a habzás előtti évtizedek népszerűségét.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke szólt arról, hogy sok személyes emlék fűzi Szentgotthárdhoz és a Rábához. Elmondta: a szövetség rendkívül fontosnak tartja, hogy a kormánybiztosság által biztosított keretből országszerte, a Tiszán, a Dunán, a Balatonon megújuljanak a vízitúra pihenőhelyek, hiszen az embereknek hozzáférést kell adni mind a kerékpáros, mind a vízi turizmushoz, hogy töltsék aktívan a szabadidejüket.

Előrevetítette, hogy jövőre eszközökkel kívánják gyarapítani a szentgotthárdi pihenőhelyet és egy vízi gyakorlópálya létrehozása is a tervek között szerepel.