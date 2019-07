Évek óta tartja országos nívóját a szombathelyi gépészmérnöki képzés

A korábbi évekhez hasonlóan magas felvételi pontokkal jutottak be a diákok az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet gyakorlatorientált képzéseibe.

A gépészmérnöki alapszakra 301 pont kellett – ez idén is a második legmagasabb az országban –, az újonnan indult mesterképzésre pedig 82 volt a ponthatár.

Az oktatási portfólió szélesedésével az ELTE Informatikai Kar szombathelyi programtervező informatikus képzésre is jelentkezhettek a fiatalok, amelyre a minőséget jelentő 350 feletti ponthatár mellett dinamikusan emelkedett a hallgatói létszám is. A piaci igényekre reagálva a programtervező szak elindul felsőfokú szakképzési formában is.

Az angol nyelvű gépészmérnöki képzés tavalyi sikeres elindítása után az idén további bővülés várható a nemzetközi hallgatói létszámban is, a beérkezett másfélszeres jelentkezési adatok alapján. A felvételi interjúk már lezajlottak, kiválasztották a hallgatókat, de a képzés nemzetközi jellege miatt a pontos adatok majd augusztus végén állnak rendelkezésre.

Tovább erősödtek tehát a szombathelyi műszaki és informatikai képzések: csaknem 280 diák nyújtotta be jelentkezését, és mintegy százan kezdhetik meg egyetemi tanulmányaikat ősszel a Műszaki Intézetben.