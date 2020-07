Ez a helyzet Szombathely belvárosában most, hogy fizetős lett a parkolás (Videóval)

A veszélyhelyzet ideje alatt csakúgy, mint máshol, a vasi megyeszékhelyen is ingyen lehetett parkolni. Megnéztük, hogy a rendelet visszavonása után mi a helyzet a városban.

Magyarország európai viszonylathoz képest eredményesen vette fel a harcot, és nyert csatát a koronavírus ellen. A kormány a veszélyhelyzetet felfüggesztette, és szépen lassan elkezdett minden visszaállni a régi, jól megszokott kerékvágásba. Ez viszont azt is jelentette, hogy olyan kiváltságokat is visszavontak, mint az ingyenes parkolás. Emlékeznek: a veszélyhelyzet elején a kormány azért tette ingyenessé a parkolást, hogy minél kevesebben használják a tömegközlekedési eszközöket – ezzel is mérsékelték a koronavírus-járvány terjedését. Mint az ismeretes, július 1-jétől Szombathelyen is újra parkolójegyet kell váltani a fizetős övezetekben.

Drágulhat a parkolás Szombathelyen

Lapunk arról is beszámolt, hogy bár az ellenzéki városvezetés a választások idején azzal kampányolt, hogy kedvezményes feltételek mellett lehet majd parkolni a vasi megyeszékhelyen, úgy tűnik, ennek pont az ellenkezője történik. A belváros piros zónáiban óránként 400 forintért állhatunk majd meg. A sárga és zöld övezetben is emelkednek a díjak, de ott ezért egy, illetve két órával tovább parkolhatunk. Az árváltozás akár már augusztus 1-jétől életbe léphet, kivéve az éves bérletek esetében: azok ára 2021. január 1-jétől emelkedhet.

Körbejártuk a várost

A veszélyhelyzet idején az ingyenes parkolást a végletekig kihasználták az emberek, minden parkoló tele volt autóval a belvárosban. Múlt hét szerdától már újra fizetni kell a parkolásért, ezért jártunk egy kört a belvárosban, megnéztük, mennyiben változott a helyzet.

Egy hétköznap késő délelőtti időpontot választottunk, és a Wesselényi Miklós utca volt az első helyszín. Azt tapasztaltuk, hogy a Kisfaludy Sándor utcáig jobb kéz felől egyáltalán nem tudtunk volna megállni, de a másik oldalon sem volt túl sok hely. Ellentétben a Borostyánkő áruház mögött található parkolóval, ahol bár a háromnegyed része megtelt, de azért jócskán voltak szabad helyek. Ez a Kisfaludy Sándor és a Király utcáról már csak jóindulattal mondható el, összesen 1-2 helyre lehetett volna parkolni.

A Mártírok terén jelenleg érdekes helyzet áll fent, ugyanis az úttest nagyszálló melletti oldalán kihelyezett kordonok jelzik, hogy munkálatok folynak. Az említett szakaszon csak a felfestett parkolóhelyeken át lehet haladni, így oda addig nem is lehet parkolni. A Kőszegi utcában is parkoltak azért szép számmal autók, de közelében sincs a két héttel ezelőtti állapotoknak. Az Uránia udvarban rengeteg üres parkolóhely volt, tetszés szerint lehetett válogatni közülük. Le is álltunk egyre, amikor parkolójegyet szerettünk volna váltani, már hárman álltak az automatánál és jelezték, hogy rossz a gép, ezért ne is próbálkozzunk vele.

A hibaelhárítóknak akadt dolga, hiszen hamar kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen hibás készülék. A Kiskar utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél található parkoló automatáját éppen ottjártunkkor javították, így valószínűleg ott is voltak gondok a működéssel. Ez volt az a parkoló, ahol könnyen találtak helyet a Fő térre igyekvők a veszélyhelyzet ideje alatt.

A Kossuth Lajos utcában a posta környékén álltak többen, de még ezzel együtt is lehetett találni szabad parkolóhelyet. Ez ugyancsak igaz volt a Hefele Menyhért utcára, ahol szintén rengeteg helyen hagyhattuk volna az autót.

A Thököly Imre utcában két hete még esélytelen volt parkolóhelyet találni, ottjártunkkor viszont senkinek nem okozott gondot megállni a környéken.