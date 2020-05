Falubuszhoz jutottak, és megújul az óvoda Gasztonyban

A járványhelyzetben is van mit ünnepelni a településen: a Magyar Falu Programban falubuszhoz jutott a település és az óvodájuk is szépül. A veszélyhelyzetben szűk körben tartott tegnap átadót az önkormányzat és mutatta be a megújuló intézményt.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Szeles, kissé borongós napra ébredt tegnap a dél vasi település, ám a hűvös idő és a járványhelyzet sem árnyékolta be a gasztonyiak örömét: falubuszhoz jutottak. Múlt héten érkezett meg a községbe a jármű, amely a falugondnok, Sáfárné Pintér Ildikó alpolgármester asszony munkáját segíti innentől kezdve a lakosság szolgálatában. V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a rendszerváltozás időszakának egyik innovatív intézménye volt a falugondnoki szolgálat; az elmúlt 30 esztendő igazolta a létjogosultságát, sőt a mostani világjárványban is az egyik legfontosabb segítő lehetősége a településeknek. – Az idei évtől kezdve a 600 főnél meghúzott települési határt 800 főre emelte a kormány, ennek köszönhetően újabb körülbelül 300 településnek nyújtanak lehetőséget. 2021-től a 800 és 1000 fő közötti falvak is bekapcsolódhatnak a falugondnoki rendszerbe – tette hozzá. Nagy Miklós Gasztony polgármestertől megtudtuk: 14.7 millió forintba került a falubusz, amelyre a Magyar Falu Program tavalyi kiírásán pályáztak. A korábbi járművük sem marad kihasználatlan, azt egy erdélyi településnek ajánlották fel. – A csíkszentmihályi egyházközségnek juttatjuk el a mikrobuszt. Azért választottuk azt a határon túli falut, mert szeretnénk testvérközségi kapcsolatot kialakítani velük – tette hozzá. Óvodafejlesztés is zajlik a községben: az épület bejárásakor is munkások dolgoztak kívül-belül. – Mintegy 30 millió forintból szépül meg az óvodánk: belső nyílászáró csere, aljzat és födém szigetelés, villamos hálózat és fűtéskorszerűsítés, valamint mozgáskorlátozott feljáró és parkoló, belépőtér építése is megvalósul az összegből – emelte ki Nagy Miklós. Az aljzat szigetelésével elkészültek, most a padlóburkolat felrakása következik, és zajlik a falak festésének előkészítése. A munkákat március végén kezdték el, szeptemberben pedig már a megújult intézményben kezdhetik a tanévet az ovisok. A polgármester hozzátette még: a fejlesztések, beruházások megvalósulása elődje, Nagy Szabolcs tevékenységét is dicsérik.