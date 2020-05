Falugondnok és egy kölcsönkapott falubusz is munkába állt Felsőjánosfán

Járványhelyzetben is oka van az ünneplésre a településnek: május 1-jével elindult a falugondnoki szolgálat a községben, amelynek segítéséhez kölcsönben buszt kaptak a szomszédos várostól, Zalalövőtől.

Különösen most, a járványügyi helyzetben szükséges a falugondoki szolgálat, a többi között az idősek segítésében nagy a szerepe: gyógyszerek beszerzésében, bevásárlásban jön jól a munkája, valamint a kisgyermekek szállításában is számíthatunk rá – mondta el Grózinger Csaba polgármester. Májustól falugondnokot is alkalmaz az önkormányzat.

– Lesz feladat bőven a településen: egy agilis, fiatal hölgy kapta meg a lehetőséget, ő volt az egyedüli pályázó a pozícióra. A kiírásban elvárásként szerepelt, hogy helybéli lakos legyen – hiszen ez megkönnyíti a munkafeladatokat. Megbízható ember segíti a munkánkat a hónap elejétől, lehet rá számítani munkaidőn kívül is – emelte ki a településvezető, aki hozzátette: Molnárné Jánoki Katalin szociális munkás kolléganővel nagyon jól tudnak együtt dolgozni, kiszolgálják az időseket.

Grózingerné Pintér Renáta tíz éve lakója a falunak, házassága révén került a településre, három gyermek édesanyja. – Amikor Felsőjánosfára költöztem, nem ismertem senkit a férjem családján kívül. Igyekeztem beilleszkedni, segíteni, részt venni a rendezvényeken. Így talán mindenki ismer a faluban, személyes kapcsolatom van a lakókkal, ebben a szolgáltatásban nagyon fontos, hogy megbízzanak bennem – hangsúlyozta a falugondnok, aki a Felsőjánosfai Faluszépítő és Kulturális Egyesület vezetője is. – Egyre többen keresnek, állítanak meg az utcán, és mondom nekik, hogy bátran szóljanak, bárkinek bármi problémája van: azért vagyok, hogy segítsek – fűzte hozzá. Egyelőre vásárlással, gyógyszerkiváltással bízták meg, de akadt olyan, amikor hivatalos ügyet kellett intéznie egy falubelinek. Megtudtuk, falubusz is került Felsőjánosfára: a szomszéd Zala megyei várostól kölcsönkapták a járművet. – Eddig soha nem volt falubuszunk; tavaly adtunk be egy pályázatot, de az sikertelen lett. Zalalövővel jó kapcsolatot ápolunk és az ottani polgármester felajánlotta, hogy kisegítenek minket, ha be akarjuk indítani a falugondnoki szolgálatot, tudnak adni nekünk egyet erre az évre – nagyon hálásak vagyunk ezért – hangsúlyozta Grózinger Csaba. Elmondta még: idén várhatóan megint lesz falubusz program, és akkor önállóan is hozzájuthatnak egyhez.