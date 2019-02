Farsangi játszóház és muravidéki vendégek az Agorában

Farsangi forgatag töltötte meg a sportházat tegnap, kisiskolások és óvodások öltöttek jelmezt és vitték szüleiket az Agora – MSH farsangi családi játszóházába. Nem bánták meg: kézműves programok, fánksütés és műsor is várt rájuk.

– Megkaptuk a tésztát, azt ki kell nyújtani, felvágni derelyevágóval – mutatta a formálódó csörögefánkot Kelemen Attiláné, a nyúlnak öltözött Molnár Szófia nagymamája. Együtt munkálkodtak a sportházban, ahol a fánksütő részleget is berendeztek a farsangi családi játszóház szervezői tegnap délelőtt. Szófia elmesélte, hogy táncosnőnek öltözött az iskolai farsangon, de az a jelmez kényelmetlen lett volna a kézműves programra, ezért vett fel inkább nyúlfüleket a játékhoz.

Rengetegen foglalatoskodtak a fánksütéssel is, és Szófián kívül is nagyon sokan jöttek maskarában. Volt testvérpár, amelynek tagjai az anyukájukkal együtt ördögjelmezbe bújtak, de volt anya-lánya kalózpáros is, és egyszerűen, de nagyszerűen kivitelezett múmia is sürgölődött a farsangi édesség körül a birodalmi rohamosztagos mellett.

A sportházban még bohóc készült fakanálból, farsangi fejdíszt kreálhattak és gipszálarcot is festhettek a gyerekek, hiszen a kézműves programokra építik mindig a farsangi játszóházat, emlékeztetett Kiss Andrea, az Agora gyermek és ifjúsági szakági vezetője. Kiemelte, hogy mindig tartozik előadás vagy interaktív program is a farsangi alkalomhoz – idén sem volt másként. – Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen érkeznek úgy, hogy a nagyobb testvér mellé a kicsit is hozzák. A tipegő korosztálynak játszószőnyegeket biztosítunk, és kisebb játékokat, mint csúszdát, kis várat, ebben segítségünkre van a Bóbita játszóház – mutatta be Kiss Andrea. Közben megteltek a helyszínek, a gyerekek nemcsak a kistesóikat és az anyukájukat nem hagyták otthon, sok apuka is részt vett a farsangi forgatagban.

A játszóházba Szlovéniából is érkeztek vendégek. A Vasi Ifjúságért Egyesület pályázati támogatással közös családi napot szervezett szombathelyi és muravidéki magyar családok részére. A Lendva környékéről érkezett gyerekek és felnőttek délelőtt becsatlakoztak az Agora által szervezett programokba, majd délután a Humán Civil Házban működő baba-mama klub tagjaival ismerkedtek. Lendváról és környékéről a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által közzétett felhívásra, illetve személyes ismeretség alapján jelentkeztek a családok. A csentei Vida Kornélia hároméves kisfiával, Teóval érkezett. – Fontos nekem, hogy a fiam úgy megtanuljon magyarul, hogy bárhol meg tudjon szólalni, ez az anyanyelve – mondta. – Szombathelyen most vagyunk először, de Lentibe sokat járunk. Mindig otthon érezzük magunkat Magyarországon, barátaink is élnek itt, a húgom pedig ide jött férjhez.

A szombathelyiek rövidesen viszontlátogatást tesznek Lendván.