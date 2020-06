Fidesz: Felháborító, hogy az igazgatóság fizetésemelést szavazott meg

A Fidesz szombathelyi szervezetét mélységesen felháborította a Vasivíz Zrt. Igazgatóságának döntése.

Illés Károly, a szervezet elnöke közleményben reagált, amiben úgy fogalmazott: „A MEKH legutóbbi döntésében arra kötelezte a Vasivíz Zrt-t, hogy 90 napon belül gondoskodjon a jogszerű állapot helyreállításáról, vagyis a vezérigazgató személye feleljen meg a jogszabályi követelményeknek. Ennek ellenére nem azt látjuk, hogy próbálják helyreállítani a jogszerű állapotot. Felháborítónak tartjuk, hogy a Vasivíz Zrt. Igazgatósága a vizsgálat eredménye ellenére, fizetésemelést szavazott meg Molnár Miklósnak. A MEKH határozata egyértelműen kimondja, hogy Molnár Miklósnak nincs meg a megfelelő tapasztalata a Zrt. vezetéséhez, a pozíciót nem töltheti be, ennek ellenére béremelést kap. Úgy gondoljuk ez egy utolsó próbálkozás Molnár Miklóstól, hogy további pénzeket tegyen zsebre. Inkább a Vasivíz dolgozóinak a bérét kellene emelni!” – olvasható a közleményben. Illés Károly arra is felhívja a figyelmet, hogy az MSZP elnöke, Tóth Bertalan a 2021-es költségvetési vitában azt követelte, hogy korlátozzák a vállalati vezetők bónuszait. Ezek 20 százalékban való maximalizálását javasolta. Ahogy a közleményben írta: „Ehhez képest a szintén MSZP-s Nemény András többségi irányítása alatt álló Vasivíz Zrt. jogellenesen székébe ültetett vezérigazgatója, Molnár Miklós részére a most megemelt fizetésén felül évi 50 százalék bónuszt helyeztek kilátásba. Talán párton belül egyeztetni kéne néha…”

A Fidesz szombathelyi szervezetének elnöke Nemény Andrást, Szombathely polgármesterét is megszólította közleményével. Úgy fogalmazott: „Felszólítjuk Nemény András polgármester urat, vizsgálja ki a körülményeket és tegyen rendet a Vasivíz Zrt. vezetőségében. Valamint fejezze be a barátok és rokonok pozícióba ültetését és inkább foglalkozzon a várost érintő fontosabb ügyekkel, mint például a fűnyírás vagy a belvárosban uralkodó hajléktalanokkal kapcsolatos problémák megoldása!” – zárta közleményét Illés Károly.

Előzmény: