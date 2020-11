Figyeljünk, mi kerül a tűzre! – Veszélyes, ezért tilos lakkozott vagy festett fával fűteni

A fűtéssel kapcsolatos tüzek jelentős része figyelmetlenségből, vagy hanyagságból keletkezik.

A vegyes tüzelésű kazánok esetében például tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, ami akár meg is gyulladhat. A legtöbben nem a lángok okozta hő miatt vesztik életüket, hanem a füst miatt. A halálesetek megelőzhetőek lennének füstérzékelő használatával. Egy jó minőségű eszköz már a tűz keletkezésekor jelez, amikor még sérülés nélkül ki lehet menekülni.

Füstérzékelővel a kár is sokkal kisebb, hiszen hamarabb lehet riasztani a tűzoltókat, akik több értéket tudnak megmenteni.

Országosan idén már 718 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét szén-monoxid-szivárgás miatt, ebből 42 esetben Vas megyéből érkezett a riasztás, többségében olyan lakásból, ahol volt a lakótérben szén-monoxid-érzékelő. A múlt hétvégén a körmendi tűzoltók egy zalalövői házba vonultak, ahol a vegyes tüzelésű kazánba való befűtést követően keletkezett füst a lakótérben. A mérőműszerek a szén-monoxid jelenlétét is kimutatták. Ahogyan egészségre ártalmas szén-monoxid-­szintet mértek szombaton egy szombathelyi lakás fürdőjében is, itt egyébként a légbeejtőt is eltorlaszolták, ami életveszélyes. Ezúttal szerencsére nem történt nagyobb gond, de az elmúlt öt évben tizenkét embert kellett kórházba szállítani szén-monoxid-mérgezés gyanújával a megyéből.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, a probléma hátterében legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés (kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő) áll, emellett a baj forrása a szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellenőrzés és karbantartás elmulasztása, vagy a szellőző elemek lezárása szokott lenni. A hibás készülékek működése miatti tökéletlen égés során mérgező gáz szabadul fel, amely azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan, a levegőnél alig könnyebb, nem irritáló, ugyanakkor megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson, ezért másodpercek alatt eszméletvesztést okozhat.

Fontos, hogy évente egyszer ellenőriztessük szakemberrel a fűtőeszközünket. Nem elég néha kiszellőztetni, a nyílászárókba résszellőzőt kell szereltetni. Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével és szerezzünk be egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt. A katasztrófavédelem évek óta kampányol azért, hogy minél több otthonba kerüljön szén-monoxid-érzékelő. Ezekkel a viszonylag kis befektetéssel beszerezhető berendezésekkel – elenyésző fenntartási költségek mellett – öt-hét évre biztonságosabbá tehetők a lakások. Ennyi idő elteltével azonban le kell az eszközöket cserélni. A szakemberek rendre felhívják a figyelmet arra is, hogy nem mindegyik készülék alkalmas arra, amire hirdetik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján legutóbb szeptemberben frissültek a listák: a megbízhatóan működő berendezésekből 29, míg a nem megfelelő készülékekből 32 eszközt sorolnak fel.

A fűtés nem csak a szén-­monoxid keletkezésének, de a lakástüzeknek is meleg­ágya. Vas megyében idén 691 beavatkozást igénylő tűzeset volt, ebből 134 lakástűz volt, 18 alkalommal pedig kéménytűzhöz riasztották a tűzoltó egységeket.