Finom falatok forrása, a közösségi élet színtere a kemestaródfaiak örömére

Száz ember lakhatott jól a falunapon, köszönhetően annak a pályázati és saját forrásból épített multifunkciós kemencének, amit szombaton délután avattak fel és adtak át a kemestaródfaiaknak.

Felavatták, felszentelték és rögtön ki is próbálták a falu központjában felállított multifunkciós sütőkemencét.

– Tisztelt egybegyűltek, a kemencében a húsok egybesültek – így köszöntötte Takó Gábor polgármester a kemenceavató közönségét. A település vezetője elmondta, a kemencét egy tavalyi pályázatnak köszönhetik, amelyen 2,8 millió forintot nyertek. Ehhez kellett az önkormányzatnak 800 ezer forintot önrészként hozzáadnia és meg kellett oldani az elektromos áram bevezetését is. A kemencét télen, egy sátor alatt építették fel, azonban még soha nem próbálták ki. Ezentúl természetesen másképp lesz: előzetes egyeztetés után a település minden lakója szabadon használhatja.

A polgármester az avatón más örömhíreket is bejelentett. Amellett, hogy másfél év szünet után újra van orvosa településnek, nyertes pályázatoknak köszönhetően év végéig több, összesen csaknem ötvenmilliós beruházás is megvalósul, felújítják a templomot és a művelődési házat is. Kevy Albert megyei önkormányzati képviselő köszöntőjében a Kemestaródfaiak összetartását hangsúlyozta. Mint mondta, sok házból hiányzik a kemence melegsége, de vannak olyan települések, ahol gondot fordítanak arra, hogy ez a melegség visszatérjen a mindennapokba. Ennek a szimbóluma ez a kemence – fogalmazott a képviselő, aki azt kívánta, hogy a kemence ne csak finom falatok forrása, hanem a közösségi élet színtere is legyen.

Kiss György atya megáldotta a kemencét, ahol mindeközben csülök sült, a grillrácson csirkemell és tarja pirult, a bográcsban pedig marhapörkölt rotyogott, így végül száz ember lakhatott jól.