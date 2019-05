Focistákat megszégyenítő módon dekázott ugrókötelezés közben Bánhegyi Adrienn (Videó)

Tette mindezt sötétben, neonnal díszített ruhában.

Bánhegyi Adrienn nagyon aktív a közösségi oldalain, előszeretettel tölt fel tartalmat utazásairól, edzéseiről, és fellépéseiről is. A népszerű szombathelyi ugróköteles egy nagyon látványos videót tett közzé a hivatalos Instagram-oldalán. Teljes sötétben, egy neonnal díszített ruhában, kivilágított ugrókötéllel mutat be néhány gyakorlatot. Ez már önmagában sem lenne mindennapi látvány, de ugrókötelezés közben egy neonfényekkel felszerelt labdával dekázik, ráadásul nem is akárhogy.