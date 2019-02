Hajnalig báloztak a vasi vadászok

Bükfürdő Finom ételek, jó zene, értékes tombolanyeremények vártak a megyei vadászbál résztvevőire szombaton este a Fürdő étteremben, ahol az idén is több mint négyszáz embernek terítettek.

Bár az influenzajárvány miatt többen kénytelenek voltak lemondani a részvételt, az idén is a Fürdő étterem összes ter­mét megtöltötték a megye legnagyobb farsangi eseményének számító vadászbál résztvevői, akiket Gagyi István, a megyei vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke köszöntött. A vadászati szezon vége felé esedékes öszegzésében elmondta, hogy a megye mind az 53, vadászatra jogosult társasága teljesítette a további működéshez szükséges jogszabályi előírásokat. Büszkén számolt be arról is, hogy tavaly szeptemberben minden idők legértékesebb – egy majdnem 16 kilogramm bírálati trófeasúlyú – szarvasbikája került terítékre a megyében. Mint mondta, ezek az eredmények – beleértve a vendégvadászokat vonzó gazdag terítékeket – is garantálják a stabil gazdálkodást. Az elnök megemlékezett az elmúlt évben elhunyt vadásztársakról is.

– Vannak, akik sportból túráznak az erdőben, vannak, akik sportból futnak az erdőben, és van a vadászember, aki nem gyalogol, nem fut, nem sétál, hanem nehéz hátizsákjával, puskájával a vállán járja az erdőt, és közben észre sem veszi, mennyit ment, eszébe sem jut, hogy elfáradt az út végére, ahova a puskája vitte – idézte egy egykönyves vadászember 1930-as években papírra vetett gondolatait Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki balesetmentes vadászati szezont kívánt – és azt, hogy mindenkit jó élmények után vigyen a puskája.

– Sok megyében örülnének, ha négyszáznál is több résztvevője lenne a vadászbálnak, Vas megye ebben is élen jár – mondta Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára. Hozzátette: az ilyen, beszélgetésre és a tapasztalatok megosztására is alkalmas összejövetelek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kamara teljesíteni tudja célját: a vadászok érdekeinek képviseletét.

Mint mindig, most is sokan gondoskodtak a bálozókról: a Savaria Táncsport Egyesület tagjainak bemutatója után a Fürdő étterem tulajdonosa, Pereznyák Zoltán és csapata ismét bizonyította, hogy egy időben több mint négyszáz embert is el lehet kápráztatni a remek ételekkel – az asztali áldást Dumovits István esperes-plébános mondta. A Jump rendezvényzenekar remek beugrónak bizonyult, és a sztárvendég Kis Grófo is megénekeltette a bálozókat. A tombolahúzás előtt pedig az is kiderült, hogy a 2019-es vadászbál szépe Ágh Renáta lett, a bálozóktól ő, valamint két udvarhölgye, Pados Csilla és Musits Petra kapta a legtöbb szavazatot.