Halálos baleset Sajtóskálnál, a gyermekszületés nagy ünnep a Vas megyei faluban – Ez történt a héten

Összegyűjtöttük az elmúlt hét nap legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.

18 éves lány halt meg a balesetben Sajtoskál közelében

Hétfőn reggel halálos közlekedési balesetről számoltunk be, ami a 84-es főúton, Sajtoskál térségében történt.

Egy 18 éves lány vezette azt a Volkswagen Pólót, ami balesetet okozott a 84-es főúton, Sajtoskál közelében. A Volkswagen Polo Hegyfalu irányából tartott Sopron felé nagy sebességgel, amikor Sajtoskál közelében az autó ismeretlen okból áttért a szembejövő sávba, ahol egy teherautó érkezett. A teherautó vezetője próbálta elkerülni a balesetet, fékezett és jobbra, az árokba kormányozta a járművet, de így is ütközött az áttérő autóval. A teljes cikk ITT elérhető!

Nagy ünnep a Vas megyei faluban, ha gyerek születik

Az 53 lelkes településen nagy ünnep, ha gyermek születik. Ezért tavaly elindítottak egy szokást: akárhányszor új polgára születik a településnek, elültetnek egy fát. A közelmúltban már a második díszfát ültethették el az önkormányzati hivatal előtti téren. Nagy Márta polgármester bizakodó: több fiatal pár is vett mostanában házat a faluban, alig várják, hogy a következő utód is meglássa a napvilágot. A cikk ITT tekinthető meg.

Újabb személyeknél diagnosztizálták a fertőzést Vas megyében

Aggodalomra adhat okot, hogy csak az elmúlt négy napban 36 betegről igazolódott be, hogy koronavírusos, ez az információ múlt vasárnapi, de sajnos azóta is folyamatos növekedésről számolhatunk be. A legfrissebb adatokat ITT és ITT találja.

Több vasi városban nincs igazolt fertőzött – Van, ahol kilenc ukrán állampolgár is karanténban van

Aktuálisan hány igazolt fertőzött van a településen, hányan állnak járványügyi megfigyelés alatt – vagyis kerültek kapcsolatba igazolt fertőzöttel –, és hányan vannak hatósági házi karanténban – erről érdeklődtünk a vasi városokban. A megyei körkép ITT érhető el.

Két osztály karanténba került a szombathelyi Bolyai iskolából

Otthon kell maradni annak a tizenhárom tanárnak is, akik velük kapcsolatba kerültek. Papp Tibor, a Bolyai iskola igazgatója elmondta, hogy a két osztályt tudják online tanítani, de a karanténba került oktatók más osztályokat is tanítanak, akik viszont járnak iskolába. Az érdemi helyettesítésüket ilyen létszámhiány mellett nem lehet megoldani, de felügyeletet biztosítanak. Az esetről bővebben ITT olvashat.