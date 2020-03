Három után zárva! – Körbenéztünk a szombathelyi Fő téren

A kötelező 15 órai záróra előtt mentünk ki a Fő térre. Az amúgy is üresen álló boltok mindegyikét rendben bezárták; volt, ahol a szükségesnél is szigorúbb intézkedéseket vezettek be.

Már percekkel a kötelező záróra előtt több Fő téri boltra kikerült a zárva-tábla kedden. Sőt volt olyan ékszerbolt, amelyik hétfőn már ki sem nyitott, és amint az az ajtóra kiragasztott értesítőből kiderült, az értékesítést kizárólag a webshopjában folytatja. Volt olyan kültéri terasszal rendelkező vendéglátóhely, amely ugyan nyitva maradt 15 óra után is, ám vendégek ekkor az eladótérbe már nem léphettek be, azt két összetolt bárszék akadályozta meg. Nagyidai Zoltán, a Trend Optika csoport tulajdonosa elmondta: ők már a korlátozó intézkedések előtt megpróbálták minimalizálni a személyes találkozásokat ügyfeleikkel és napok óta kizárólag azokat a szemvizsgálatokat végzik el, amelyek nélkülözni tudják a személyes kontaktot. A vásárlókat egyesével engedik be, és arra kérik őket, hogy lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek. Bár az üzletben amúgy is gyakran fertőtlenítettek, most ezt minden vásárló távozása után megismétlik. Felmerült, hogy a három szombathelyi üzletükből a jövőben csak egyet tartanak nyitva ügyeleti jelleggel – hangsúlyozta a tulajdonos, hozzátéve: már a múlt héten komoly visszaesést tapasztaltak a forgalomban. Kedden ugyanezt tapasztaltuk mi is, a Fő téren alig lézengtek, a boltok már a korai záróra előtt üresen álltak.