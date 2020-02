Házas-Társas-Játék: Szombathelyi pár meséli el az élményeit

A Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódva rendezik meg évről évre Szombathelyen a Házas-Társas-Játékot. Házaspárok jelentkezhetnek a felhívásra, ami kihívás is: a férjnek és a feleségnek három hét alatt, a saját tempójában és lehetőségeikhez igazodva kell megoldaniuk az e-mailben kapott feladatokat.

Szombathelyen idén minden eddiginél többen, százhatvanan jelentkeztek a játékra, amelynek célja: közelebb hozza egymáshoz a párokat, akik minőségi időt tölthetnek el egymással, miközben jobban megismerik a párjukat szórakoztató feladatokon – lényegében minirandevúkon – keresztül.

Varga-Horváth Szilvia és férje, Varga Mátyás rutinos résztvevői a játéknak: idén ötödik alkalommal jelentkeztek, sőt: Szilvia édesanyja és édesapja is aktív résztvevője a programnak.

– A legelső alkalommal pont a szüleim hívták fel a figyelmem arra, hogy létezik ez a játék. Az újdonságok kipróbálásában én vagyok a bátrabb, én szoktam így a Matyit rávenni ilyenekre. De utána ő is úgy belejön és teljes erőbedobással és lelkesedéssel csinálja – mondta el Szilvia.

Férjével 2009-ben ismerkedtek meg, baráti társaságuk révén: szinte az első pillanattól egymásra hangolódtak és 2011 áprilisában kimondták a boldogító igent egyházi és polgári szertartás szerint egyaránt. Két gyermekük született, Balázs 2012 áprilisában, Márton 2017 januárjában jött világra. A házaspár mindkét tagja kiemelten fontosnak tartja az együtt töltött minőségi időt, ez adta a motivációt, hogy bár az ismeretlentől való kicsi félelemmel ugyan, de belevágjanak öt évvel ezelőtt az első Házas-Társas-Játékba.

– Összesen körülbelül négy órát vett igénybe az összes feladat elvégzése, ez nem olyan nagy idő, amit három hét alatt ne lehetne beiktatni az életünkbe. Azt viszont nem jó megoldásnak tartom, hogy egy nap alatt igyekezzenek a párok mindent megcsinálni, amit e-mailben kapnak, mert azzal nem érik el azt a hatást, amiért ez a kezdeményezés valójában létrejött – emelte ki Mátyás.

Felesége is osztja a véleményét. – Most már beosztottuk, hogy egyik alkalommal délelőtt, aztán hétvégén csináljuk meg a feladatokat. Minirandevúk ezek, amelyekre lehet időt szakítani a munka, a gyerekek és a napi rutin mellett is – mondta el Szilvia. Tartalmas, színes programokból állt a feladatsor, amelyeket otthon, az arborétumban, kávézóban vagy akár a többi párral közös programon oldhattak meg.

– Elsőként a Kámoni Arborétumba szólított minket a feladat. Másik alkalommal kávézó volt a helyszín, ahol egymással kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolnunk és megbeszélnünk azokat. Harmadikra otthoni pikniket kellett összehozni, majd szerepelt rendrakás, közös kézműveskedés is a palettán – árulta el Mátyás.

A játék minden párnak ad pluszt, Szilvia szerint náluk a másik szeretetnyelvének megfejtéséhez adott segítséget a többi között a feladatsor. – Nagyon fontos a kommunikáció mellett, hogy ebben játékban egymásra lehet koncentrálni és még jobban meg lehet ismerni a másikat és azt, hogy mivel tudjuk még jobban kimutatni az iránta érzett szeretetünket. A Házas-Társas-Játék – és a Házasság Hete programsorozat vasárnap, a székesegyházban tartott püspöki szentmisével ér véget.