Hiába a megbánás, elítélte az embercsempészt a Kőszegi Járásbíróság

Első fokon két év, nyolc hónap börtönre ítélték azt a román állampolgárt, aki szeptemberben négy palesztin állampolgárt akart Ausztriába vinni.

Embercsempészéssel vádolták azt a 28 éves román állampolgárságú férfi t, akinek kedden volt a tárgyalása a Kőszegi Járásbíróságon. A vádirat szerint M. C. G. I. egy ismeretlen megbízásából 2020. szeptember 10-én az esti órákban megállt taxijával egy Nagylak és Makó közötti kukoricatáblánál, ahol felvett négy palesztint, a Kecskemét-Tatabánya-Győr-Szombathely útvonalon Lukácsházáig fuvarozta őket. Aztán a vádlott Kőszegnél elhagyta az országot, hogy a határtól mintegy kétszáz méterre, osztrák területen várja meg a gyalogosan érkező migránsokat. Az érvényes útlevél hiányában Magyarországon jogellenesen tartózkodó négy palesztin állampolgár Kőszeget elhagyva próbált átmenni a zöldhatáron. Hármukat lakossági bejelentés alapján a határtól mintegy háromszáz méterre elfogták, egyikük elmenekült.

Szeptember 11-én, hajnali ötkor az osztrák-magyar közös járőrszolgálat járőrei a B 61-es főút Mannersdorf előtti szakaszán észrevették a román rendszámú taxit, amelyben a vádlott várakozott, és akit ruházatának átvizsgálása után a Kőszegi Rendőrkapitányságon előállítottak. A megbízás szerint a vádlottnak a négy migránst Bécsbe kellett volna szállítania, ahol személyenként 500 eurót kapott volna egy török vagy arab személytől, 450 lejt megbízója előre kifizetett neki. A vádlott a tárgyaláson beismerte bűnösségét, vallomást tett és hangsúlyozta: nagyon megbánta tettét, többször el is sírta magát. Elmondta: megbízóját a csempészést megelőző napon ismerte meg Temesváron, utasként szállt be hozzá, korábban sohasem látta. Tőle kapta meg telefonjára a helykoordinátákat is arról, mikor hova kell mennie, neki pedig fotót kellett készítenie az autójába beszállt ügyfelekről.

Dr. Kordé Csaba vezető ügyész végrehajtandó szabadságvesztést kért a vádlottra, dr. Deheleanu Adrian a legenyhébb büntetés kiszabását indítványozta. Baloghné dr. Turay Zsófia bíró 2 év 8 hónap letöltendő börtönre ítélte a vádlottat és 4 évre kiutasította az ország területéről. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a teljes körű beismerést, a megbánást, hogy a vádlottnak van egy egyéves kiskorú gyermeke és büntetlen előéletű. Súlyosbító körülmény volt viszont, hogy a bűncselekmény kétszeresen is minősül, egyrészt anyagi haszonszerzés volt a célja, másrészt több ember is érintett volt az ügyben. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és ügyvédje enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős, az ügy a Szombathelyi Törvényszéken folytatódik, addig a vádlott előzetes letartóztatásban marad.