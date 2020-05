Horgászparadicsom Döröskén?

A terület 2018-ban került osztrák magántulajdonból magyar köztulajdonba. Jogilag is lesz tó Döröskén: sikeres pályázat nyomán költ a tó rendbetételére az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Két évvel ezelőtt került a magyar állam tulajdonába a terület, most természetvédelmi, aztán közjóléti beruházások kezdődhetnek majd, csónakos pecások tava lehet.

– A tó felújítására és horgászati célú hasznosításához nyújtottunk be pályázatot, és nyertünk – kezdte dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. A sikeres pályázat nyomán mintegy 70 millió forintot költenek a döröskei tóra. Néhány hónap a szerződéskötés, aztán még idén kiírják a közbeszerzést, a jövő év közepén lehet ismét „üzemben” a tó – számolt be az igazgató. Természetvédelmet szolgáló fejlesztések körvonalazódnak, például ívóhelyet alakítanak ki vadpontynak és aranykárásznak. Meg kell újítani a gátat és a körbukót, ehhez leengedik, lehalásszák majd a tavat – mondta a munkáról. Természetbarát, környezetkímélő működtetés a cél – hangsúlyozta az igazgató. A döröskei tó sok éves kálváriájának újabb állomása a természetvédelmi beruházás. A terület 2018 februárjában került osztrák magántulajdonból magyar köztulajdonba – emlékeztetett V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője.

Először vízjogi engedély kell a tónak, a természetvédelmi beruházásokat pedig közjóléti építkezés követi majd. Ugyanis folynak az egyeztetések a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége vezetői, valamint az Őrségi Nemzeti Park vezetői között – mondta el Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke. Már most azon dolgoznak, hogy a tó fejlesztését szolgáló pályázat zárása után is építkezzenek: hogy a víztározóhoz tartozó, most lepusztult közösségi terek, épületek és a strand is megújulhasson.

– A döröskei tavat elsődlegesen csónakos sporthorgásztóként, valamint a rendelkezésre álló partszakaszok és strand igénybevételével egy természetközeli családi horgasztóként szeretnénk pozicionálni – fogalmazott Puskás Norbert. Hozzátette, hogy Vas megyében jelenleg nincs egyetlen magán- és horgászszervezeti kezelésben lévő tó sem, amelyen a csónakos horgászatot folyamatosan tudnák űzni a pecások. Várhatóan néhány éven belül Döröskén ez megvalósul, addig azonban még legyenek türelmesek a pecások, egyelőre ne horgásszanak a megújítás előtt álló tónál.