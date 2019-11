In memoriam Heckenast János (1936–2019)

Heckenast János Szombathelyen született 1936. április 12-én. Építészmérnöki diplomáját a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen szerezte 1959-ben, a Pogány Frigyes által vezetett építészettörténeti tanszéken. Pécsett kezdte pályáját, 1961-ben aztán a Vas Megyei Tervező Vállalatnál (Vasiterv) állt munkába, ahol 1970-től már műszaki igazgatóhelyettesként dolgozott.

Évtizedekig oktatott a Győri Építőipari Technikum szombathelyi esti tagozatán, miközben számos köz-, lakó- és ipari épületet tervezett Szombathelyen és Vas megyében. 1973-ban műemlékvédelmi szakmér­nöki diplomát szerzett. 1969-ben Ybl Miklós-díjat kapott a Szombathelyi Vér­ellátó Alközpont tervezéséért, építészeti megoldásaiért. További jelentősebb építészeti munkái: Gagarin utcai ideg- és elmekórház, Markusovszky kórház belgyógyászati tömb, Felszabadulási emlékmű, APEH-székház, Vas Megyei Levéltár épülete, szőlősi Jézus Szíve-templom (Bajkai Gáborral közösen), Vas Megyei Gyermeküdülő Balatonberényben (Vincze Csabánéval közösen), Városi Sportcsarnok Bükön, Jurisics-vár és környékének rendezési terve Kőszegen, a jáki apátsági templom környezetének rendezési terve és idegenforgalmi pavilon, valamint a váti Szentkút-kápolna újjáépítése.

Heckenast János 110 szakcikket írt különböző folyóiratokban, és több társadal­mi szervezetben tevékenykedett: a Szombathelyi Szépítő Egyesület alapító tagja; a Rumi Rajki Műpártoló Kör alapító tagja, 2000-ig alelnöke. Mint az Építéstudományi Egyesület szombathelyi csoport elnökségének tagja segített szervezni az ÉTE–TIT–MÉSZ–MUT kereteiben az Építész Klubot. Különösen népszerűek voltak azok a művészeti előadások, melyek Heckenast János és építésztársai külföldi utazásainak élményeire és diafelvételeire támaszkodtak. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban öt éven át művészeti szabadegyetemeket szervezett a 80-as években. Pécsett lett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagja. Heckenast János számára Pogány Frigyes professzor jelentette a példát és a mércét. Egymást követték építészeti, művészettörténeti és a korszerű otthont bemutató témái. Az 1967-ben létrejött Savaria Nyári Egyetem – 1972-től Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem – szakmai szervezésében is jelentős szerepet vállalt. Tevékenysége elismeréseként a TIT Szombathely városi örökös tiszteletbeli elnöke lett. A szakmai területi építész kamarák megalakulásánál is aktívan segédkezett, és a Vas Megyei Építész Kamara alapító tagja lett, egyben 1996-tól 2003-ig az elnöki tisztséget is be­töltötte. Munkásságát több díjjal, kitüntetéssel ismerték el. A TIT országos elnöksége a legrangosabb társulati el­ismeréssel, a Bugát Pál-emlékéremmel jutalmazta magas színvonalú ismeretterjesztő munkájáért. Tisztelet, szeretet, megbecsülés vette körül, hiánya pótolhatatlan.

Mély főhajtással adózunk emléke előtt.