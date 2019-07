Ismét beleadjuk a részünket – A nemzet összefogásának ünnepe a Magyarok Kenyere Program

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszemprogram Vas megyei búzagyűjtő napján dr. Székely János megyés püspök áldotta meg az összegyűlt adományokat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) közös szervezésében megvalósuló jótékonysági kezdeményezésnek az a célja, hogy a Kárpát-medence segítőkész magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő rászoruló magyar gyerekek ellátására ajánlják fel. A Karyon Kft. telephelyén tegnap hálájukat fejezték ki a szervezők a vasi adományozóknak és áldást kértek az idén összegyűlt búzára.

– Nincs más dolgunk a világon, mint hogy jót tegyünk másokkal. Vas megye mindig híres volt az összefogásáról, arról, hogy tud a jó ügyekért harcolni – a Magyarok Kenyere Programhoz való csatlakozás már az elmúlt években is bizonyította ezt. Azzal, hogy a legszentebb alapélelmiszer, a kenyér elkészítéséhez gabonát gyűjtünk, szükséget szenvedő embertársainknak segítünk – Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke fogalmazott így köszöntőjében.

Csíkszeredáról Hargita megye tanácsának elnöke, a brüsszeli Régiók Bizottságának tagja érkezett az eseményre. Borboly Csaba örvendetesnek nevezte, hogy Vas megyével testvérmegyei kapcsolatra szerződhettek. A jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatban arról beszélt: a családi, közösségi együttlét alapvető része a kenyér, e köré gyűlünk össze, e körül tervezünk. Akikhez eljut az adomány, azok is a kenyér köré ülve részesülnek boldogabb jelenben, álmodhatnak szebb jövőt.

– Egy zsák búza árával lehet, hogy szegényebbek lettünk, de lelkileg ezerszer gazdagabbak – így fogalmazott Horváth Attila, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, aki büszkén emelte ki a vasi gazdák összefogását, és, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Mint mondta, ­ 11 ezer 800 kilogramm búza érkezett be eddig, és még folyamatosan jönnek felajánlások. Babati Zoltán vállalkozónak és dr. Pusztavámi Mártonnak, a NAK Vas megyei elnökének külön megköszönte, hogy biztosították a helyet a gyűjtéshez.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke ünnepi beszédében kiemelte: Vas megye elöl jár, fogékony az újra. Itt több mint egy tonnával nagyobb a búza terméshozama hektáronként, mint az országban átlagosan. A megye kisugárzó hatása egyértelműen érezhető az egész országra, sőt a Kárpát-medencére. Ismertette a változást, fejlődést is a Magyarok Kenyere Programban az indulás, 2011 óta. Tíz tonna gabona gyűlt össze az első évben, tavaly már több mint 600 tonna, az idén valószínű, hogy még ezt is túlszárnyalják.

A néhány százból mostanra több mint 5 ezer adományozó lett: 2800 az anyaországból, 2200 a határon túlról. A gabona további útjáról is beszámolt: az összeöntés ünnepére a Magyarországról és a határon túli területekről felajánlott búzából jelképes mennyiséget várnak. A Kárpát-medencéből összehordott búzából liszt készül, amelyhez Parajdról érkezik a só, a Tisza forrásától a víz, Délvidékről a kovász, augusztus 20-án pedig elkészül a nemzet kenyere.

A búza egyik részét őrölve, lisztként, a másikat kenyér formájában juttatják el majd a rászorulókhoz: magyar gyermekeket segítő szervezetekhez. És hogy még mit ad a program, arra szintén kitért Jakab István. – Az együttműködésben meg tudjuk osztani egymással a tudásunkat, emberi, kulturális, nyelvi és akár üzleti kapcsolatainkat is. Segíthetik egymást a gazdák, falugazdászok, azért is, hogy még többet tudjunk termelni, ami sokszorosan megtérül.

Dr. Székely János megyés püspök arról beszélt, hogy a magyarok kenyerének megáldása különösen emlékeztet arra, hogy összetartozunk nemzetként, és egy, még ennél is tágabb összetartozásra is utal: az egész emberiség sorsa össze van kötve, a Föld a közös otthonunk. Közös a föld, és közös a rajta megtermett búza és a kenyér is. Gyönyörű, amikor adunk a másiknak a búzánkból, a kenyerünkből, mondta.

Az ünnepségen a szombathelyi ferences plébániáról Varga Kamill káplán és a Margaréta zenekar citerázott; a salköveskúti Ádám Veronika aratási verset mondott.