Jókedvű gulyásparti a körmendi Bárkaháznál

Közös gulyáspartira hívta a városi civil egyesületek, klubok, közösségek tagjait a Zoom-Barátok Egyesület szombaton a Bárkaházhoz.

– Amikor elkezdtük szervezni ezt a programot, nagyon izgultunk, és álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ennyi bátorító szót kapunk – hangsúlyozta a szervezők nevében Hajasné Szabó Veronika. – Közösen hoztuk létre, és nélkületek nem sikerült volna – utalt a résztvevőkre, majd minden támogatójuknak köszönetet mondott.

Arról már Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója beszélt, hogy ez a rendezvény megérdemli a méltató szavakat. – Olyan új, alulról jövő kezdeményezés ez, melyre mindannyian nagyon büszkék lehetünk – fogalmazott.

– Mi itt most körmendiek vagyunk, és valamennyien civilek, akiben benne van az igazi civil kurázsi – mondta. Beszélt arról is, hogy közművelődési intézményegységükben sokat dolgoznak azért, hogy a civilek kedvében járjanak, és az egyes kis civil közösségekből egy nagyot hozzanak létre. Ennek érdekében be­adtak egy pályázatot is, sikerrel: a Körmendi Értékes Közösségek projekt izgalmas tervei a következő három évbenvalósulnak meg.

A rendező egyesület elkészítette a Körmendi Civil Közösségek zászlóját, amire minden részt vevő közösség felkötötte saját szalagját: emlékeztetőül. Az eseményen műsort adtak a zumbások, szólt a zene, jó volt a hangulat, és az együvé tartozás erősítéséért mindenki együtt elénekelte Bródy János Mindannyian mások vagyunk című dalát.