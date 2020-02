Jubileumi vetélkedőn mérkőztek meg Szombathely óvodáinak nagycsoportosai (Fotógaléria)

A nyolc óvoda, mind a kilencvenhat nagycsoportosa sikerélménnyel zárhatta a délutánt: mindenki kapott érmet és oklevelet, csapatonként serleget. A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia jóvoltából szivacs kézilabdával és hátizsákkal ajándékozták meg őket, a Grundball PFC szintén labdákat ajánlott fel a gyerkőcöknek.

A Sugár úti Sportcsarnok ismét megtelt vidám gyermekkacajjal és a szülők buzdító hangjával, ugyanis kedden tartották a már hagyományos Derkovits Kupát. A Derkovits Gyula Általános Iskola jubileumi rendezvényén tiszteletét tette a Haladás két egykori játékosa, Halmosi Péter és Schimmer Szabolcs is. Az eseményt a Derkovits 4. A osztályának farsangi tánca nyitotta meg. Ezután Varga Jenő, a Városi Diáksport Bizottság elnöke díjazta az ovisok bátorságát, hogy kiálltak megmérettetni magukat.

Az iskola igazgatója, Reichert Judit így szólította meg a kis versenyzőket: – Biztosan sokan örültök, hogy délutáni időpontra esett a verseny, mert így az ebéd utáni alvás elmaradt. Beszédében kitért arra is, hogy korunkban mennyire fontos lenne, hogy helyes egyensúlyt találjunk pihenés, munka és sport között, ami fizikailag is tevékennyé tesz minket. A sport sok mindenre tanítja a gyerekeket: többek között azokra az értékekre, melyek a modern korunk kihaló félben levő kincsei – becsület, önzetlenség, kitartás, egymás segítése. Ezért is fontos, hogy minél korábban rendszeresen mozogjanak. – A Derkovits iskola mindig is fontosnak tartotta a testi és lelki egészséget, hiszen ha egészségesen élünk és rendszeresen mozgunk, akkor lehetünk boldogok, kiegyensúlyozottak. A szülőknek és pedagógusoknak is az a feladata, hogy ezt megadják a gyerekeknek – fejtette ki.

A hét, már megszokott versenyző óvoda – Weöres Sándor Óvoda, Mocorgó Óvoda, Szűrcsapó Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, Szivárvány Óvoda, Maros Óvoda, Pipitér Óvoda- mellett idén újoncot avattak: becsatlakozott körükbe a Mesevár Óvoda is. Két futamban négy-négy óvoda csapatai versenyeztek egymással, így minden helyezést duplán osztottak ki. Negyedik lett a Szivárvány és a Weöres Sándor óvoda, harmadik a Pipitér és Mesevár óvoda, második a Szűrcsapó és a Maros óvoda, és címet védett a tavalyi két kupagyőztes: a Mocorgó és a Hétszínvirág óvoda.