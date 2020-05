Keléden nem állt meg az élet a veszélyhelyzetben sem

Itt mindig történik valami. A járvány alatt sem állt meg az élet. Bár a jánosházi boltjuk egy kis időre bezárt, a zöldségtermesztésre és -feldolgozásra épülő gazdaság működtetésében kulcskérdés, hogy időben vessenek, s a palánták a földbe kerüljenek. Kicsit máshogyan, de mindent megoldottak.

A Szélmalmi-táblában Meskó András ügyesen irányítja a Csillag nevű lovat, hátul Balogh László kezeli a saraboló­ekét. A hagymaültetvény sorközeit lazítják meg, így a kapás asszonyoknak könnyebb lesz a gyomtalanítás. A rövidke sorokra nem lenne gazdaságos a traktor, a ló vontatta sarabolás viszont tökéletes. A burgonyát is ezzel töltötték fel.

Az alig százlelkes faluban télen még vidám pajtaszínházi előadásban mutatták be a zöldségfeldolgozó hétköznapjait, aztán márciusra elfogyott a feldolgoznivaló, és már itt is volt a következő ültetési szezon. A járvány miatt volt egy kis kezdeti pánik, hogy mi lesz így, de jöttek új ötletek, helyi megoldások. A zöldségtermesztés és -feldolgozás a közfoglalkoztatásra épül. A környék településeiről ma is 49 ember dolgozik itt, akiket naponta szállítanak ki a földekre.

Feiler Ferenc polgármester szerint ez a művelet a legveszélyesebb, de fertőtlenítik a buszokat, a munkások maszkot és kesztyűt viselnek. Több munkafolyamatot gépesítettek. Így például vásároltak egy gépet, amivel a dughagymát 6 óra alatt sikerült elvetni. Máskor ez három hétig is eltartott. Másfél hektárt ültettek. Vetettek több hektár búzát és kukoricát, fél hektár céklát, ugyanannyi száraz babot, összesen 2,5 kilométer uborkát. Mintegy 60 ezer palánta került a földbe, paradicsom, fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol. Paprikából 23-féle.

Idén 2500 tő batátát, azaz édesburgonyát is elültettek, a spárgával is kísérleteznek. Van már négy hektár almás, szilvás gyümölcsösük is. A barackos oda került, ahol régen romos épületek voltak, mert ott meszesebb a talaj. Idén két hektár bebozótosodott, egykor művelt területet szereztek vissza a természettől. A kitermelt faanyag jól jött az új fóliaházakhoz. Faszerkezetű palántanevelők lettek belőlük, 120 és 90 négyzetméteren.

A jánosházi boltjuk már újranyitott. Pár hónapja a kelédi boltot a nemrég bejegyeztetett szövetkezetük révén üzemeltetik. Sajátos helyi megoldás született a fertőtlenítésre. Feiler Ferenc minden éjszakára beteszi a fagyasztóba a kesztyűket. Az megöli a vírust – állítja.