Két nap alatt 15 főt különítettek el a Markusovszky kórházban

Dr. Schneider Ferencet, az Infektológiai Osztály vezetőjét ma kora reggel kérdeztük, a pozitív eredményekről órákkal később érkezett a sajtóközlemény.

– Harminckét ágyunk van, ebből négy egyágyas szobát helyeztünk készenlétbe. Szükség volt azonban már ágyfelszabadításra. A hétfői nap ilyen szempontból is kiemelkedő volt – két nap alatt 15 olyan személy érkezett, akiket el kellett különíteniük. Egy kivételével valamennyien a szomszédos országokban dolgozó külföldi munkavállalók – sofőrök, felszolgálók, konyhai dolgozók –, vagy az ő közvetlen „kontaktjaik”, nekik vagy a közvetlen kapcsolatuknak van tünete. A vizsgálatuk elkezdődött a koronavírus irányába, és általában egy nap alatt eredmény van a birtokunkban.

Van, aki tünetmentes, mások enyhe tüneteket mutatnak, egyesek rosszul tűrik a karantént, a többség azonban megértő – mondja a főorvos. Akiket a múlt héten vettek fel, azokat kivétel nélkül haza tudták engedni, negatív lett az eredményük.

A pandémiás tervnek megfelelően újabb osztályt vontak be, kiürítették a reumatológiát, ott folytatták az elkülönítéseket. megtudtuk azt is: a saját állandó személyzetükkel dolgoznak és az igénybe vett újabb osztály(ok) ápolóival.

A vezető arra számít, hogy az elkülönítés eljárásrendjén módosítanak majd, az otthoni karantén egyre kiterjedtebb lesz, mert a mostani tempót nem lehet hosszan tartani. Most már nem lehet azt mondani, hogy ha valaki külföldről érkezik, az nem felel meg az eljárási utasításnak, hiszen minden országban van fertőzött. Illetve elképzelhető, hogy több vizsgálócentrum is lesz Magyarországon. A Markusovszky kórház Infektológiai Osztálya a Nyugat-Dunántúl 3-as fokozatú osztálya, Schneider Ferenc üdvözölné, ha Szombathelyen is lesz ilyen centrum, de erről még nincs hivatalos értesítésük. A főorvos annak is hangot adott: majdnem bizonyosra vehető, hogy nemsokára lesz igazolt pozitív eset.

Ez azóta bebizonyosodott.

Információnk szerint – ezt a kórház még nem erősítette meg – az osztályra felvett nő és férfi Ausztriából érkezett haza, és nem szombathelyiek.