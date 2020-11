Két szer a szegek vidékén

A Göcsej közepén fekvő zalai Barlahidáról az a hír járja, hogy lakói Vas megyéből származnak.

Azt, hogy honnan, nem tudni pontosan. Aki a régebbi híradásokat nyomozza, csak addig jut el, hogy az ősök talán vendek voltak, s van, aki ezt úgy fordítja át a mai viszonyokra, hogy a faluba valaha szlovének jöttek, akik itt aztán egykettőre nyelvet váltottak, magyarok lettek. Mi lehet mindebből az igazság?

Barlahida az 1700-as évek elejére valóban elnéptelenedett, az új lakosok első csoportja valamikor 1740 táján érkezett meg. Nevük sorra előbukkan a Barabásszegen vezetett matrikulában. Azt, hogy honnan jöttek, nem jegyezték fel, de kis utánajárással kideríthető. Nagyobb részt evangélikusok, kisebb részt reformátusok voltak, s tudjuk róluk azt is, hogy voltak közöttük szláv nyelvet beszélők is. Szláv anyanyelvű protestánsok kizárólag Vas megye muraszombati és szentgotthárdi járásában éltek, s ott kell keresnünk a barlahidaiak elődeit is. Pár tucat településről van szó, s mindegyik községnek megvannak a jellegzetes családnevei.

Egy 1780-as tanúvallomásból tudjuk, hogy a telepítést egy Foki és egy Nagy nevű „uraság” szervezte meg. Ennek alapján a község is két részből állt, illetve áll ma is, a Foki szerből és a Nagyok szeréből. Figyelemre méltó, hogy Barlahidán a településrészek megnevezésénél az Őrségben és környékén elterjedt szer elnevezést használják, nem pedig a Göcsejben megszokott szeget.

Az 1750 előtt előforduló nevek – Kücsan, Császár, Hári, Novák, Szabó és Sebők – mindegyike olyan, amely így együtt csak Tótkeresztúron és a szomszédos Domonkosfán fordul elő. E két, egykor Vas megyéhez tartozó evangélikus község a nyelvhatárt is jelöli. Bár Tótkeresztúron

vendek/szlovének élnek, Domonkosfa pedig nagyobb részt magyar, a településrészeket itt is, ott is a szernek („sera”) nevezik. Az 1700-as években az egyik leggyakoribb név még a Kücsán (Kütsan) volt, ami mára szinte teljesen eltűnt. Érdekes adalék: Tót­­keresztúron, evangélikus családban született Milan Kučan, Szlovénia első köztársasági elnöke is.

A barlahidaiak egy része – a Nagyok szerén élők – tehát innen, e két faluból és annak környékéről származott.

Azok, akik a Foki szeren laktak, valószínűleg egy kicsivel később, 1760 táján érkeztek. Két jellegzetes név – Baksa és Fölnagy – egyértelműen mutatja, hogy ők őrségiek voltak, magyarok és reformátusok. A hely, ahonnan jöttek, Őriszentpéter és Nagyrákos. Kezdetben talán kicsit szerencsésebbek voltak, mint lutheránus társaik. Nem voltak elegen ahhoz, hogy önálló egyházközséggé szerveződjenek, de a becsvölgyei (barabásszegi) református templom elérhető távolságon belül volt. Később ők fogytak gyorsabban.

A nyugati határszélről az ország belseje felé történő vándorlás az 1700-as években nem számított különlegesnek. Alapvetően két oka volt a dolognak. Az egyik a hit megtartása. Így 1732-t követően, amikor templomaikat elfoglalták, az őrségi reformátusoknak is csaknem egyharmada Somogyba, Tolnába menekült. Másrészt voltak olyan falvak, amelyek túlnépesedtek, s a sovány föld már nem tudta eltartani az ott élőket. A jobb élet reményében sokan költöztek közülük olyan vidékekre, amelyek a török után szinte üresen maradtak.

Barlahidát ma gyakran göcseji evangélikus szigetként emlegetik. A nagy múltú közösség gyökeret eresztett, és 1935-ben templomot is épített.

Végezetül nem szabad megkerülni azt a kérdést sem, hogy milyen nemzetiségűek voltak azok a lutheránusok, akik a XVIII. század közepén Barlahidán megtelepedtek. Ha mai kifejezést szeretnénk használni, akkor azt kell mondanunk, hogy a telepesek nagyobb része „muravidéki evangélikus” volt. Egy részük a később vendnek nevezett nyelvet beszélte, ezt ma a szlovén egyik dialektusának tekintik.