Kiállításon a modellezés története Vépen

Hatvanegy éve Hatos Ferenc akkori iskolaigazgató Náraiból érkezve alapított a városban modellező szakkört. A művelődési házban most kiállítás mutatja be az alkotásokat.

Szijj Vilmos alpolgármester és Iszakné Koszorús Judit, a művelődési ház vezetője szervezte a tárlatot, amely mindazok előtt tiszteleg, akik vépiként megyei, országos és nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket értek el hajó-, és repülőmodelljeikkel.

Az alkalomból Horváth István modellező világbajnok köszöntötte a megjelenteket. Ő az, aki összesen 18 nemzetközi versenyen – Belgiumban, Németországban, Bulgáriában, Angliában, Csehszlovákiában és Magyarországon, Szombathelyen is – felállhatott a dobogó első, második vagy éppen harmadik fokára, itthon pedig 1967 és 1979 között 15-szörös országos bajnokként söpörte be a díjakat. Szijj Vilmos a klub korábbi vezetőjeként is köszöntötte Horváth Istvánt.

A ma 82 éves szakember elmondta: a Hatos modellező iskola országosan kiemelkedő volt, hiszen olyan baráti közösséggé forrt össze, mely nemcsak megbonthatatlan volt, hanem a hajó- és repülőépítés minden csínját megtanulva a sport és hobbi összekötésével a hazafias nevelés iskolájává vált.

Kovács Péter polgármester maga is ebben a közegben tapasztalta meg a fúrás-faragás, hajtogatás, ragasztás és a precizitás gyönyörű eredményeit, vagyis azt, hogy az általuk elkészített modellek repültek, vagy óriási sebességgel szelték a vizet. A városvezető bejelentette: a vépi modellezőklub a helyi értékek kategóriájába tartozik, vagyis a város múltjának aranybetűs része.