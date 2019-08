Kis kézügyességgel megváltoztathatjuk a konyha hangulatát

Az otthon töltött idő jelentős részében vagyunk a konyhában: a helyiség egyfajta hidat képez a családban, a főzés, a sütés az étkezés és a beszélgetések helyszíne. Éppen ezért az igénybevételnek egyik leginkább kitett tér: néha azért, mert már leharcolt, vagy csak a trend kedvéért tervezzük az átalakítását. Az már kevésbé sem mindegy, mennyiből.

Mindig jó, ha van szakember a háznál, pláne, ha olyan átalakításokról van szó, amelyek fúrást, falazást, csövek lerakását, gáztűzhely beüzemelését igénylik. Vannak azonban olyan átalakítások, amelyek gyökeres változást hoznak egy-egy helyiség életébe, ám nem feltétlenül kell falat bontani, saját kezűleg is kivitelezhetjük, alacsony költségvetésből, szakemberi segítség nélkül.

Ha a lakás egyéb teréről van szó, a bútorok ide-oda tologatásával már változik az összkép, ezt azonban a konyhában nem mindig lehet megoldani: rögzített bútorokkal és csempékkel kell számolni – legfeljebb az étkezőasztal helyén tudunk változtatni. Lehet azonban módosítani a színeken, kezdve a konyhabútoréval: egy hét alatt kivitelezhető, beleértve a felület lecsiszolását és az utolsó sarok lekenését – akkor is, ha nem tudjuk az egész napot rááldozni a munkára.

Először is le kell csiszolni a festendő felületet: célszerű csiszológéppel végezni, mintsem smirglivel nekiveselkedni – időt, energiát spórolunk a géppel és szebb lesz a végeredmény. Nem muszáj szétkapni a bútort a csiszoláshoz és a festéshez, ha az ajtók teljesen fedik a frontot a munkalap alatti és feletti részen – ha azonban szétszedés nélkül nem tudunk rendesen hozzáférni a kezelésre váró részekhez, akkor ne halogassuk a szétcsavarozást. Ehhez érdemes felcímkézni az egyes szekrényelemeket, hogy ne szekrénypuzzle-lel teljenek el feleslegesen a percek, órák. A mázoláshoz a sok lehetőség között például krétafestéket lehet használni: ezzel régies, vintage-es hatása lesz a bútornak.

Festeni sem muszáj, bútortapétával is be lehet vonni: így nemcsak színben, mintázatban is megújul. A csempét sem kell feltétlenül leverni a falról: könnyen beszerezhetők ba­rkácsüzletekből az úgynevezett vízálló falburkoló panelek, ezeket ragasztóval fel lehet vinni, ám létezik sínnel rögzíthető fajtája is, amely takarja a burkolatot.

Nemcsak a bútort, hanem a csempét – a falon és a padlón – is el lehet takarni fóliával: szintén bármilyen barkácsboltból beszerezhető öntapadós, csempe mintájú tapéta, amely vízálló, és ha megunjuk, könnyen eltávolíthatjuk.

Az étkezőasztal, ha a konyhában kapott helyet, ki lehet iktatni: amennyiben a hely és a falfelület engedi, fel-le hajtható asztallapra, a székek pedig egymásba rakhatókra cserélhetők.

Új – vagyis majdnem új –kiegészítőkkel pedig az i-re tehető fel a pont: garázsvásárokon, közösségi oldalak online „bolhapiacain” célszerű nézelődni: olcsón nélkülözhetetlen kincsekhez juthatunk.