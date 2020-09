Kisfilm a nyolcszáz éves vasi falu fejlesztéseiről

A település idén ünnepli fennállásának 800. évfordulóját. Szombaton elkezdődött az ünnepségsorozat, egy kisfilmmel pedig azt is bemutatták, mi mindennel gazdagodott az elmúlt időszakban a falu.

Elsőként Csorba József, Nick polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd a pályázatok sikerességéről szólt. Elmondta, hogy nyertes pályázataik mellett vannak sikertelenek is, melyek azonban nem szegik kedvüket: újra és újra beadják őket, hiszen ezek is egy határozott, tervszerűen elképzelt falufejlesztés részei.

Ágh Péter, Észak-Vas megyei országgyűlési képviselője a pályázatok sikerességéről elmondta, hogy Nick büszke lehet az elért teljesítményére, ugyanis a Magyar Falu Programban 2019-ben három pályázatot is meg tudott nyerni.

– Ma a közös munka sikereit ünnepeljük és azt, hogy ezzel Önök méltó folytatói annak a munkának, amit az egykori alapítók elkezdtek – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, majd átadta Csorba József polgármesternek a koronavírus elleni tavaszi védekezés sikerességéről szóló elismerő emléklapot.

Az elmúlt időszakban elkészült beruházásról egy kisfilmet is vetítettek. Ebből megtudtuk, támogatással megújulhatott a kultúrház homlokzata és födémszigetelése, valamint korszerűsítették a fűtési rendszert és részleges nyílászárócsere is történt. Az újonnan kiépített napelemes rendszer az energiahatékonyságot, az akadálymentesítés az erre rászoruló látogatókat segíti. Meg­újult az orvosi rendelő is, továbbá orvosi eszközöket – köztük defibrillátort is – beszereztek.

A napi feladatok ellátását segítő falubusz szintén a programban kerülhetett Nickre. Az önkéntes tűzoltó egyesület az önkormányzattal együttműködve kapott támogatást színpadtechnikai eszközök és hangosító berendezés beszerzésére. Ugyancsak együttműködésben épült meg a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány kezdeményezésére a 20. századi háborúk nicki áldozatainak emléket állító Hősök Kapuja.

Megemlékeztek a település múlt héten elhunyt korábbi polgármesteréről, Kiss Lajosról, majd dr. Galántai György járási hivatalvezető megnyitotta a jubileumi emlékévet. – Bár ma közel sincsenek akkora vészek, mint a múltban, az itt élők így is napról napra, évről évre tanúságot tesznek összetartásukról – hangsúlyozta.

Az esemény kulturális programokkal – a Timeless Jazz Band koncertjével, valamint Szelestey P. Attila múltmentő amatőr festő gyűjteményéből nyílt kiállítással zárult.