Körmend életében a siker kulcsa: szorgalom és összefogás

Hivatalosan a rendszerváltáskor nyilvánították október 28-át a város ünnepnapjának. Ez több szempontból is fontos a település életében: nemcsak a várossá válás jubileumát ünneplik, hanem azt is, hogy 1870-ben – éppen 150 évvel ezelőtt – ezen a napon született Körmend egyik meghatározó szereplője, dr. Batthyá­ny-Strattmann László hercegorvos is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Az utóbbi hónapokban nagyot fordult az élet a koronavírus miatt – mondta a tegnapi ünnepségen Bebes István, Körmend polgármestere. Majd azzal folytatta, hogy az egészségünk, az életünk védelmében új, szokatlan életformát kellett felvenni, és a veszélyhelyzetben másként kell ünnepelni. Felidézte a várossá válás körülményeit, s kitért arra, ahogy 1244-ben, Körmend ma is meghatározó szerepet tölt be a térségben. – Az élet nem állt meg a vírus miatt, a város higgadtan és fegyelmezetten igyekszik tenni a védelemért. Különös figyelem övezi a szociális és idősellátást. A város fejlődésének kulcsa ma is az, ami 776 éve: a szorgalom, az összefogás és az önmagunkba vetett hit – emelte ki beszédében a városvezető.

Hagyomány már, hogy ezen a napon adják át Körmenden a városi elismeréseket azoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a település hírnevének öregbítéséhez, kiemelkedő munkásságukkal erősítették a lokálpatriotizmust. Az elmúlt harminc évben a körmendi lakosok közössége több mint száz elismerést ítélt oda magánszemélyeknek, civileknek. Szép számmal akadnak közöttük kiemelkedő művészeti, tudományos, sport-, városszépítő és közösségi tevékenységet folytatók. Ahogy a tegnapi ünnepségen felolvasott laudációban elhangzott, 2020 mindenki számára emlékezetes év marad a koronavírus-járvány miatt; egy eddig ismeretlen helyzetben fokozott segítségre van szükségük azoknak, akik életkorukból, élethelyzetükből kifolyólag nem képesek önmaguk ellátására. Ennek a sokszor emberfeletti munkának az elismeréseként, a védekezésben szerzett elévülhetetlen érdemeiért az önkormányzat a Körmend Város Érdekében Kifejtett Tevékenységért díj arany fokozatú oklevelét a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézménynek, vezetőjének, Szálkai Istvánnénak és valamennyi munkatársának adományozta.