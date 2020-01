Körmendi Batthány-kastélyegyüttes: Tovább keresik az újabb lehetőségeket

Néhány napja a kormány a 2019-es év utolsó határozatait hozta meg, amelyek közül az egyik Körmendről és a Batthány-kastélyegyüttesről szól: a kormány elállt a fejlesztéstől.

Mint ismert, a körmendi városvezetés hosszú évek óta harcol az épület teljes körű megújításáért. Ennek kapcsán az elmúlt években komoly eredményeket értek el. A frissen nyilvánosságra hozott határozat szerint azonban a kormány most elállt a körmendi Batthyány-kastély turisztikai célú fejlesztésétől.

A vagyonkezelési jogok jelenleg az önkormányzatnál vannak, és ebből nem is szeretnének engedni, mivel azóta sikerült az eredményeket elérniük a kastély megújításában, amióta ezek a jogok a városra szálltak.

A felújítássorozat most egy jóval nagyobb feladattal folytatódott volna: a kastély főépületének a rendbetételét tűzték ki célul, amire egyrészt egy GINOP-os forrást nyert el a város, konzorciumban a Batthyány Nonprofit Kft.-vel – ami az önkormányzat által létrehozott cég –, illetve a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel (NÖF).

A projektben az 1,5 milliárd forintra ez utóbbi volt a kedvezményezett, ami a felújítás egyik részét adta volna. Ezen felül pedig egy 2016-os kormányhatározat értelmében további 1,7 milliárd forintos összeg is érkezett volna a NÖF-ön keresztül a körmendi kastély felújítására.

A két forrásból külső és belső tartalmi felújítás, nevezetesen a főépület, valamint a főbejárat mellett lévő keleti és nyugati őrségépület, illetve a kastélyegyütteshez tartozó keleti tisztilak felújítása valósult volna meg. A felsoroltakon túl új kiállítóterek is létrejöttek volna.

A tervek elkészültek, aminek tükrében már látható volt, hogy ez az összeg nem lesz elegendő mindenre – tájékoztatott Bebes István, Körmend polgármestere. Mint mondta, éppen ezért egy ideje már folyamatosan lobbiztak a további forrásokért és keresték a lehetőségeket: – Váratlanul ért a döntés, mindezek ellenére azonban továbbra is harcolunk, hogy a kastély valóban régi pompájában tündököljön és méltó módon tudjunk emléket állítani a Batthyány család munkásságának és az általuk létrehozott értékeknek. Bízunk abban, hogy a kormány továbbra is partner lesz ebben a harcban és munkában.

A városvezető kitért arra is: – Voltak nézetkülönbségek, szakmai viták az együttműködő partnerrel például arról, hogy az egyes kiállítási elemek hol és milyen mértékben jelenjenek meg az épületben. A mi elképzeléseink véleményem szerint sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kastélyt az önkormányzat a felújítás után fenn is tudja tartani, ami korántsem elhanyagolható tényező.

Azzal folytatta, hogy újabb forrásokat szeretnének szerezni. Ahogy fogalmazott: jelen pillanatban is olyan hasznosítási koncepciója van az önkormányzatnak, amely megfelel a 21. század kihívásainak, és biztosítja a kastély hosszú távú működését és fenntarthatóságát.

A városvezetés véleménye szerint szemléletváltásra van szükség az ilyen jellegű műemlékegyüttesek hasznosítása területén.