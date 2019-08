Környezetkímélő megoldás Vasban, elsőként Olaszfán

Elkészült az egyedi szennyvíztisztítók kiépítése Olaszfán. A 84 kis berendezés 89 háztartást lát el, a környezetkímélő megoldás példa lehet sok más falunak is. Olaszfa az első volt Vasban, Halogy lesz a második a megyében.

A kis berendezések a nagy szennyvíztisztítók kis másai, három részből állnak – mutatta be az olaszfai plébániaépületnél Perényi Gábor. A szakember elmondta, hogy baktériumok dolgoznak a szennyvíz elbontásán, van oxigén nélküli és oxigénes kamra. Az olaszfaiak dolga az, hogy vigyázzanak a kertek végében dolgozó baktériumokra, ha azok rendben „működnek”, akkor szagmentesen dolgozik a kis szennyvíztisztító – ez az egyedi kezelés lényege.

Tegnap zárult hivatalosan a csaknem 150 millió forintos projekt, miután minden kis berendezést munkába állítottak, és lezajlott a próbaüzem is. Összesen 84 berendezést helyeztek üzembe, azok 89 ingatlant szolgálnak ki, az olaszfaiaknak nem volt kötelező a csatlakozás – emlékeztetett Fekete Róbert, Olaszfa alpolgármestere. Kitért arra is, hogy a júniusban elhunyt polgármester, Landor Gyula szívügye volt az olaszfai szennyvízkezelés megoldása.

A most zárt projekttel már minden közmű rendelkezésre áll a faluban – tette hozzá, és kiemelte a környezetvédelem iránti elkötelezettségüket, hiszen a lehető legkörnyezetbarátabb szennyvízkezelési megoldást valósították meg. A környezetterhelés mérése is kapcsolódik a programhoz – ismertette Babos Eszter projektmenedzser. Három figyelőkutat alakítottak ki, évente monitorozzák majd őket. Az azóta sikerrel zárt próbaüzem még tavaly októberben kezdődött, azóta gyűjtik a tapasztalatokat a Vas megyében eddig egyedülálló szennyvízkezelésről.

– Szerintem ezt árgus szemekkel kell figyelnünk – fogalmazott V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Azt mondta, nem lehet nem tudomást venni arról, hogy van, ahol nem lehet csatornázni és ilyen megoldást kell alkalmazni. A kis létszámú falvakban is olyan életminőséget kell nyújtani, mint a városban, és ha a földrajzi és egyéb adottságok miatt nem valósítható meg a csatornázás, akkor nyitottnak kell lenni az ilyen megoldásokra. Kiemelte a környezetvédelmet, és azt is elmondta, hogy Halogy lesz a második Vas megyei település, amely ilyen szennyvízkezelést valósít meg. Olaszfa 127 millió forintos támogatással építtette ki a tisztítókat, az önerő mintegy 23 millió forint volt.

A feladatok sora nem zárult le a sikeres próbaüzemmel, hiszen a fenntartás, az üzemeltetés további munkát ad majd. Ehhez egy főállású munkatársat keresnek Olaszfán. A projektmenedzser ismertette, hogy marad fölös iszap a tisztítókban, attól évente két ürítéssel „szabadulnak meg”. A terv része volt egy nádágyas szikkasztó kialakítása, ehhez azonban hulladékkezelői engedélyre lett volna szüksége a falunak – ezt, elsősorban az ezzel járó költségeket nem vállalta Olaszfa. Most ideiglenes „befogadóként” a körmendi szennyvíztelepre szállítják az olaszfai fölös iszapot. Hogy mikor kell tisztítani a berendezést, az egyszerűen mérhető, mutatta ezt is Perényi Gábor. Ki is nyitották az egyébként kis dombként látható berendezést: látványos a vízforgatás a kamrákban. Szaga pedig nincs, vagyis jól dolgoznak a baktériumok. A kertekhez igazítható a berendezés látványa: a plébánia épületénél büdöskével ültették körbe a zöld halmokat.