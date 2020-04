Koronavírus – Miniszterelnöki bejelentés, szombathelyi helyzetjelentés, katonák Vas megyében

Sok minden történt csütörtökön, összegyűjtöttük a legfontosabb koronavírussal kapcsolatos Vas megyei vonatkozású híreket. Lássuk:

Sárvár polgármesterének álláspontja a kijárási korlátozással kapcsolatban

A polgármesterek külön jogosítványt kapnak: az ünnepek idejére, húsvéthétfő éjfélig szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be a településükön. Sárvár polgármestere, Kondora István közleményben tájékoztatott, és fejtette ki álláspontját, amit ITT olvashat el.

Nem fekszik koronavírusos beteg a Markusovszkyban

Ismét online fogadóórát tartott dr. Nemény András, Szombathely polgármestere. A mostani alkalommal vendége dr. Puskás Tivadar, a város előző polgármestere volt. Rengeteg témát érintettek a beszélgetés alatt, melyekről részletesen ITT számolunk be.

Így vásárolt csütörtökön Szombathely

Olvasónk küldte a fotókat, hogy a kora délutáni órákban mennyien lepték el az üzleteket. A képek Szombathely külvárosában készültek, a 11-es Huszár út és 87-es találkozásánál, ahol pár száz méterre egymástól három szupermarket is található. Mindegyik bolthoz tartozó parkolóról készült felvétel, melyekben egy közös mindenképpen megfigyelhető: tele vannak. ITT mutatjuk, hogy vásároltak csütörtökön a Szombathelyiek.

Vas megyében is szolgálnak katonák

A veszélyhelyzetben a Magyar Honvédségnek kiemelkedő szerepe van abban, hogy segítsék a magyar embereket. Az összefogásban fontos a társszervek kölcsönös támogatása, valamint az, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott rendszabályokat

mindenki ismerje és betartsa. Nyolcvannégy stratégiai fontosságú magyar céghez érkeztek katonák, hogy a biztonságos működést segítsék, ötvenegy kórház élén áll parancsnok. Katonai rendész járőrök teljesítenek szolgálatot több magyar városban; Vas megyében még nincs járőrözés. ITT mutatjuk azt is, hogy hol találkozhat megyénkben katonákkal.

A járvány miatt újra kell tervezni Szombathely sporttámogatását

A koronavírus-járvány az élet valamennyi területén súlyos gondokat okoz, a védekezés sok pénzt emészt fel, az elmaradó gazdasági bevételek is hiányoznak. Szombathely és a város sportja is megsínyli ezt az időszakot. Az önkormányzat által év elején a szombathelyi klubok, egyesületek számára megszavazott támogatásokat is újra kell gondolni, újra kell osztani. A közgyűlési határozatban összesen 830 millió forintot szántak volna a sportra. – A korábbi támogatási kérelmekben szereplő és elfogadott összegeket a vírus átírta – mondta dr. Horváth Attila, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere. Erről részletesen ITT írunk.

Orbán Viktor: meghosszabbítjuk a kijárási korlátozást

Határozatlan ideig meghosszabbítja, és hetente dönt a kijárási korlátozás esetleges további hosszabbításáról a kormány – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. Elmondta: meghallgatták a polgármestereket, a rendőröket, a járványügyi szakembereket és a tudósokat, akiknek egybehangzó volt a vélekedése az eddigi korlátozások értelmességéről – ezeknek köszönhetően sikerült lelassítani a járvány terjedését. A bejelentés részleteiről ITT írunk.

Ketten vannak hatósági házi karanténban Vépen

Vépen jellemzően betartják a veszélyhelyzet szabályait. Ketten vannak hatósági házi karanténban, őket tesztelik a kötelező idő lejártáig. Az intézményekben rendben zajlik a szociális ellátás, a gondozási központ az adott létszámmal képes ellátni az ételkiszállítást és a házi gondozást – adott helyzetjelentést Kovács Péter polgármester.

A SCHOTT Hungary Kft. nem csak a dolgozókat, hanem azok családját is támogatja a járvány idején

A cég felkészült minden lehetséges helyzetre. Többek közt a fertőtlenítőszert maga állítja elő, továbbá a dolgozók fejenként 8 mosható szájmaszkot és kézfertőtlenítőt is hazavihettek. A cég gyárigazgatója, Vizi Balázs osztotta meg velünk a koronavírus járvány gyárra gyakorolt hatásait, illetve az annak következtében hozott intézkedéseket, melyekről részletesen ITT olvashat.

Ezek a javaslatok születtek az érettségi vizsgákkal kapcsolatban

A szóbeli és gyakorlati vizsgákat a javaslat alapján nem tartanának, csak írásbeliket szerveznék, amivel felére csökkenthető a vizsgaesemények száma, és valamennyi 14 nap alatt lebonyolítható. – mondta a köznevelési államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön. Közölte, a javaslatokról várhatóan a jövő szerdai ülésén dönt a kormány. Részletesen ITT tájékozódhat a témával kapcsolatban.