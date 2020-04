Koronavírus – Újabb szigorítások Szombathelyen, fegyelmezetlenség, Schaeffler-féle támogatás

Összegyűjtöttük a legfontosabb csütörtöki koronavírussal kapcsolatos Vas megyei vonatkozású híreket.

További kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedéseket vezetnek be Szombathelyen a hétvégére

Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán tájékoztattak arról, hogy dr. Nemény András polgármester további kijárási korlátozásokat rendelt el a hétvégére, melyek részleteiről ITT olvashat.

Munkavállalók támogatása a Schaeffler Savaria Kft-nél

Értesüléseink szerint a szombathelyi Schaeffler Savaria Kft. speciális szociális támogatási programot alakított ki azon kollégái számára, akik 14 éven aluli gyermekkel, vagy beteg hozzátartozó gondozása céljából otthon maradnak a jelenlegi, koronavírus miatt kialakult helyzetben. Az információt a vállalat ugyan hivatalosan nem tette közzé, azonban a kollektív jogokat gyakorló SZAKAD FSZ részéről Takáts László elnök nyilatkozatát ITT olvashatja.

Ausztriában az emberek valóban komolyabban veszik a szabályokat, mint Szombathelyen?

Olvasónktól kaptuk a fotót, amelyen látszik, hogy rengetegen voltak csütörtök délelőtt a szombathelyi Kőszegi utcába költözött termelői piacon, és sajnos nem tartották be az előírt szabályokat. Bécsből is kaptunk képeket, amiken megfigyelhető, hogy az emberek a boltoknál és a gyógyszertáraknál is tartják a megfelelő távolságot, és védőmaszkot is viselnek. A képek arról árulkodnak, hogy az osztrákok fegyelmezettebbek nálunk. Ez valóban így van? A teljes cikket ITT olvashatja el.

A vérellátóban mi is megnéztük, hogyan működik a véradás Szombathelyen a járványhelyzetben

Másodszor rendezett civil véradást a Miniszterelnökség közösen az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Civil Információs Centrumokkal: összesen 22 helyszínen. Szerdán a vérellátóban mi is megnéztük, hogyan működik a véradás a járványhelyzetben. Erről ITT írunk részletesen.

Osztrák kancellár: meg lehet szüntetni a határellenőrzéseket, ha folytatódik a kedvező tendencia

A határellenőrzéseket akkor lehet megszüntetni, ha Ausztriában és a szomszédos országokban folytatódik a kedvező tendencia, és alacsony marad a koronavírus-fertőzöttek száma – erről beszélt egyebek mellett Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az országban a vírus miatt kezelés alatt állók száma jelentősen csökkent, jelenleg 2786 beteget tartanak nyilván. A teljes cikket ITT olvashatja.

Saját készítésű szájmaszkokat osztogattak a szombathelyieknek a Fő téren

A Vidám Nyugdíjasok Klubja néhány tagja úgy gondolta, hogy egy kis jókedvet visz az aggodalommal teli napokba. Elővették a farsangra készített jelmezeiket, és cápának, medvének és apácának öltözve figyelmeztettek a veszélyre csütörtökön a szombathelyi Fő téren. Mindeközben saját készítésű szájmaszkokat osztogattak a szombathelyieknek. Fotógaléria is készült, amit ITT tekinthet meg.

Ingázónak számítanak az Ausztriában tanuló magyar diákok

A Vas Népe kérdésére is válaszolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón. Azt szerettük volna tudni, hogy az Ausztriában tanuló, érettségire készülő magyar diákok – akik május 4-étől egyébként ismét iskolába járnak majd – ingázónak számítanak-e, vagy hazatérésük után két hét karanténba kényszerülnek. A választ ITT olvashatja.