Külföldi nyelvtanulás: nagy lehetőség a diákoknak

Az idegen nyelvek életszerű elsajátítását, a nyelvtudás javítását célozza a fiatalok kéthetes külföldi programja. A nyelvi jártasságon kívül új ismerősöket is szerezhetnek és Írország, Nagy-Britannia kultúrájával is behatóbban ismerkedhetnek – erre készülnek nyáron az általunk megkérdezett gimnazisták.

Egy tavalyi kormánydöntés értelmében 2020-tól minden gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanuló fiatal kétszer, 9. és 11. évfolyamosként nyaranta két hétre külföldre utazhat idegen nyelvet tanulni, méghozzá állami pénzen. Teljes körű támogatást kapnak a programban részt vevők: hozzávetőlegesen 2000 eurós ösztöndíjat, ami fedezi a tanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a szállást és ellátást és a célországon belüli utak költségeit is. A program előfinanszírozott, a pályázók csoportos vagy egyéni nyelvoktatást is választhatnak, és legalább 40 intenzív nyelvórán vesznek majd részt.

Az online pályázati felület várhatóan a napokban nyílik meg. Az angol nyelvű képzések az Egyesült Királyságban, Írországban és Máltán választhatók, német nyelvterületen Ausztria és Németország kínál tanfolyamokat, de Franciaországba is utazhatnak a diákok. A szemfülesebbek, előre gondolkodó iskolák már decemberben elkezdtek kutakodni az akkreditált, minőségi külföldi nyelviskolák kurzusai között.

A szombathelyi élelmiszeripari középiskolában két osztályban ötven tanulót érint a lehetőség. Tőlük húsz gyerek utazik repülővel két kísérő­tanárral július 9. és 23. között – 12-en a 9., nyolcan a 11. évfolyamból. Az egyik szervező tanártól, Lukjanov Katalintól megtudtuk, a dublini International School of English nyelviskolát és a csoportos kiutazást választották. Igazodniuk kellett a diákok érettségi időpontjaihoz, gyakorlataihoz, és mindenképpen kollégiumi elhelyezést szerettek volna. Nagyon lelkesek a diákjaik, a tanárnő szerint kár lenne kihagyni a lehetőséget. Startra készen várják, hogy megnyíljon a felület, akkor gyorsan kell intézkedni, feltölteni az adatokat.

Jóval többen utaznak majd a kőszegi Jurisich-gimnáziumból: 208-an vesznek részt csoportos angol kurzuson, a németesek egyénileg regisztráltak. Hét csoportot szervezett az iskola, 15 kísérőtanárral repülnek majd Írországba és Skóciába, ha minden a tervek szerint alakul, tudtuk meg Móricz Imre igazgatóhelyettestől, aki a szülők anyagi felelősségvállalását is hangsúlyozza, ha a tanuló, a család saját hibából meghiúsulna az utazás. A helyszínek az írországi Wexford, Galway, Dublin és Edinburgh, Skócia fővárosa. Az érettségik után vetik bele magukat diákok és tanárok az élménydúsnak ígérkező kalandba, családoknál laknak majd. A tankerület aktív részt vállal az utazások szervezésében, és megnyugtatóak a hírek a repülőjegy-foglalásokkal kapcsolatban is, jegyezte meg Nagy Marietta szervező tanár. Szerinte páratlan lehetőség, hogy első kézből szerezhetnek kulturális élményeket a diákjaik, és egymást is jobban megismerik. Már úgy mentek el a téli szünetre, hogy minden csoport megkapta a nyelviskolától a befogadó nyilatkoza-

tát.

Fülöp Petra, Pécz Fanni és Potyondi László 11. osztályosok, biztos a nyelvtudásuk, de nyáron még tovább mélyítik. Petra Galwaybe megy, már nagyon kíváncsi a városra, ami Európa Kulturális Fővárosa februártól egy éven át. Fannival együtt utazik a kurzusra, akinek grafikusi álmai vannak, külföldön gyakorolná a szakmát, és angol nyelvű egyetemen tervezi a továbbtanulást. Lacit a repülés vonzza: ő a Nyíregyházi Egyetem pilótaképzését nézte ki magának. Ha a kormány külföldi nyelvtanulási programja folytatódik, a nem túl távoli jövőben egy légitársaság pilótájaként akár vele is repülhetnek majd külföldre a diákok.