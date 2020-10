László Attila négy templomban énekelt

Négy koncertet adott hétvégén László Attila erdélyi magyar énekes. A Csillag születik harmadik szériájának győztese a toronyi plébániához tartozó templomokban lépett fel, dr. Perger Gyula atya szervezésében.

Szombaton este Bucsuban, vasárnap Dozmaton, Toronyban és Sében egészítette ki dalaival a szentmisét, így azok is meghallgathatták, akik egyébként nem jutnak el koncertekre. Szombaton Bucsuban még 23 évesként szerepelt a bemutatásában, vasárnap azonban betöltötte a 24. életévét, ezért születésnapján is köszöntötte őt Perger Gyula plébános, Toronyban tortát is kapott.

A székelyföldi fiatalember először 2010-ben jelentkezett tehetségkutatóra, a kézdivásárhelyi vigadóban megrendezett Erdély Hangja című versenyre, de nem került be a döntőbe. A következő évben a magyarországi Csillag születik című tehetségkutatón megnyerte a fődíjat, méghozzá a közönség szavazatainak köszönhetően. Népszerűségének titkát a Szombathely környéki falvak templomaiban mutatta meg: kedves közvetlenséggel, ízes tájszólással, humorral szólalt meg a műsorszámok között, a dalokban nyitott szívvel, szeretettel fordulva az emberek felé, akik ezt tapssal viszonozták.

Szeretetről, szerelemről szóló dalokat hozott, illetve a plébános külön kérésére nemzeti érzelmű dalt is. A ráadás egy Istent dicsőítő ének volt a capella előadásban, mivel a véletlen úgy hozta, hogy ki kellett ezt a módot is próbálni a dozmati templomban, mivel elment az áram. Háttérzene nélkül bontakozott ki még inkább a templomi akusztikában a szép tiszta bariton hang mint rendkívüli ajándék egy egyszerű vasárnapon.