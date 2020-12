Leállt a Facebook Messenger

Késéssel, hibásan vagy egyáltalán nem érkeznek meg a népszerű közösségi oldal alkalmazásában az üzenetek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Sajtóértesülések szerint a hibát Európa több országában, így Szlovákiában, Csehországban, Horvátországban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban és bizony hazánkban is érezni, elég csak a Downdetector oldalára beérkező hibajelzések helyét és gyakoriságát megvizsgálni.

A legtöbb felhasználó csak a csevegésben érez fennakadást, ám olyanok is vannak, akik már bejelentkezni sem tudnak. A leállás nemcsak telefonokról, hanem a böngészőben megnyitott Facebookot is érinti.Önök is hasonló helyzet, vagy szerencsésen kimaradtak a technikai gikszerből?