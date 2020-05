Madarak és emberek a dozmati tónál – A víztározó üzemi terület, a szabályokat be kell tartani

A település határában kialakított új víztározó nemcsak a madarak számára vonzó, a szép fekvésű tó a környék lakosságának érdeklődését is felkeltette.

Sőt: többen hiányolják a piknikezés megszokott kellékeit. Nem értik, miért nincsenek kiépített parkolók, padok, asztalok, szemétgyűjtők, büfék. A környékről sokan járnak ide kikapcsolódni, futni, kutyát sétáltatni. Hétvégente is egyre többen látogatnak ki az új létesítményhez. Sajnos látogatók nyomán megjelent a szemét is a tó környékén.

A tározó és környéke a magyar állam tulajdona, kezelője és üzemeltetője pedig a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A víztározóval kapcsolatban felmerült kérdésekről Gaál Róbert igazgatót kérdeztük.

– A Dozmat határában, az Arany-patakon létrehozott árvízcsúcscsökkentő tározó elsődleges célja Szombathely, Sé, Torony és Dozmat árvízvédelme – tájékoztat Gaál Róbert. A teljes tározó 40 hektár, ennek egy kis töredékét képezi az állandó vizű tó, amely héthektáros.

– Komplex létesítményről van szó, mely az Arany-patakon levonuló árhullámok káros hatásainak megakadályozásán kívül képes lesz arra, hogy aszályos időkben a szombathelyi Csónakázótó vízpótlását megoldja, de alkalmas turisztikai igények kiszolgálására is. A beruházás forrását képező KEHOP pályázat azonban nem tartalmazott turisztikai elemeket és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság elsősorban nem turisztikai célra fordít pénzt. Ez nem azt jelenti, hogy tilos az ilyen tevékenység, sőt örülünk neki, ha sokan kilátogatnak ide és kulturált módon használják a tavat. Fontos azonban megérteni, hogy ez egy üzemi terület, így vannak szabályok, amelyeket be kell tartani – hangsúlyozza Gaál Róbert.

– A létesítmény megközelíthetőségét nem akadályozhatják a parkoló autók, a műszaki létesítmények üzembiztos működése alapfeltétel és természetesen nem örülünk a szemetelésnek. Az igazgatóság a gátőri szolgálat révén folyamatosan ellenőrzi a tározó környékét. Ha szükséges, a rendőrséggel együttműködve hatósági fellépésre is sor kerülhet. Ugyanakkor érzékeltük a nagy lakossági érdeklődést, ezért a múlt héten már módosítottuk a gépkocsik behajtására és a parkolásra vonatkozó szabályokat, táblákat és sorompót is áthelyeztünk, így bővült a parkolási lehetőség, de az üzemi utakon ez továbbra is korlátozás van érvényben.

Gaál Róbert elmondta azt is: a turisztikai közjóléti létesítmények úgy jöhetnek létre, hogy azok az önkormányzatok, turisztikai szervezetek, vállalkozások, amelyeknek ilyen szándéka van, megkeresik az igazgatóságot mint a terület kezelőjét és ha a terv nem sérti az árvízvédelmi célokat, akkor mérlegelik, hogy milyen feltételekkel valósíthatók meg a tervek.

Így a jövőben kérelem alapján várhatóan létesülhetnek parkolók, piknikezőhelyek vagy kutyafürdetőhely is. Minden ilyen esetben azonban a létesítmény felelősének a feladata a fenntartás. A dozmati tározón egyelőre tilos a horgászat és várhatóan néhány évig ez így is marad.

– Látnunk kell, hogyan viselkedik a tó a különböző évszakokban, és időjárási viszonyok között, például árvíz idején – tájékoztat az igazgató. – Figyelemmel kísérjük a víz minőségének alakulását. A tapasztalatok birtokában dönthető el, hogy érdemes-e itt horgászattal foglalkozni. Fontos körülmény, hogy Dozmaton a tó benne van a tározótérben. A területen kulturált módon sétálni, futni, kerékpározni, kutyát sétáltatni saját felelősségre ezután is lehet. A strandolás, kutyafürdetés egyelőre tilos. Arra kérjük a látogatókat, hogy a séta, kirándulás során keletkező hulladékot ne hagyják ott, hanem vigyék magukkal.