Madárinfluenza: a szigorú intézkedések betartására hívták fel a figyelmet az egyik vasi településen

A múlt héten jelent meg az országos főállatorvos legújabb határozata, amelyben az ország teljes területén előírja a baromfik zártan tartását. Az őrségi településen közleményben hívták fel az állattartók figyelmét az intézkedés szigorú betartására: nehogy megjelenjen a településen a madárinfluenza.

A körülbelül 260 lakost számláló Magyarszombatfán jellemző a családi házaknál a baromfitartás: tojásukért, húsukért nevelik a szárnyasokat – többnyire annyit, amennyire a családnak szüksége van. Néhol eladásra is futja, így sokan a faluból házi tojással készítik ételeiket, előnyben részesítve azt a boltival szemben.

Az országos főállatorvos múlt heti határozatáról közleményben tájékoztatta a magyarszombatfaiakat Albert Attila polgármester. – A felvetés, hogy készítsünk ebből lakossági tájékoztatást, nem tőlem származik, azonban fontosnak tartottam a közzétételt, mert nem biztos, hogy az emberek felfigyeltek a hírre, és tudták, hogy rájuk is vonatkozik. A konkrét eset Komárom-Esztergom megyében történt – mondta el a település vezetője, aki hozzátette: szegről-végről mindenki érdekelt abban, hogy ne törjön be a faluba a madárinfluenza-vírus. Úgy tapasztalta, hogy az emberek jól állnak az intézkedéshez és megértik, hogy érdekük a saját állataik védelme. Kiemelte: nemcsak információt kell szolgáltatni az embereknek, hanem meg is kell nyugtatni őket, ezért a hirdetménybe foglalták, hogy eddig még nem fordult elő emberi megbetegedés Európában, így a baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatók.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a honlapján külön aloldalon tájékoztat a tudnivalókról. A vírus – jelen esetben a H5N8 – tüneteinek sokfélesége, bizonyos esetekben jellegtelensége miatt a betegség megállapításához speciális, a vírust vagy annak töredékeit kimutató laboratóriumi vizsgálatokra van szükség – írták.

Kerékgyártó Attila majdnem négy éve él Magyarszombatfán, több mint három éve tart baromfit: tyúkokat és egy kakast. – Összesen tizenhét szárnyasom van jelenleg; elsősorban tojás miatt tartjuk az állatokat, kisebb mértékben pedig a húsukat fogyasztjuk. Per pillanat nem felel meg az ólam a határozatban előírtaknak, mivel az csak egy kis alapterületű ól, ahol az állatok az éjszakát töltik. Azt tudtam kitalálni hirtelen, hogy ha rashelhálót duplán kifeszítek a nyitott rész fölé, az elégséges védelmet jelenthet: vadmadár nem tud bemenni, a lehulló ürüléket megállítja.

A nagy havazás azonban már problémát jelentene. A hat idősebb tyúkot le fogom vágni hamarosan, de a májukra mindenképpen vetek egy pillantást. Konzultálok az állatorvossal, hogy valamilyen fertőzöttséget mutat-e, és ha igen, akkor megkérdezem, hol, hogyan lehet a húst megsemmisíteni – mondta Kerékgyártó Attila, aki a gabonát eddig is zárva tartotta, hogy az egerek, a cinkék, a verebek ne hordják szét.

A NÉBIH közölte: a beteg baromfikat leölik, mivel azok nagy mennyiségben termelik a vírust, ami további fertőzések forrása. Az elhullott, leölt állataik után kaphatnak állami kártalanítást a tulajdonosok.