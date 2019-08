Már 11. alkalommal rendezték meg az Ostrom Kupát

Nagy sikert aratott, szép vasi eredményekkel zárult a 11. Ostrom Kupa nemzetközi ökölvívótorna – amely egyben felnőtt válogató verseny is volt.

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület által rendezett erőpróbán 31 egyesület összesen 121 bunyósa vett részt – az első nap a Fő téren küzdöttek a sportolók, míg a második nap az esős időjárás miatt a Béri Balogh Ádám Általános Iskola tornacsarnokába költözött a rendezvény. A vasi színeket a házigazda Fitt-Box ökölvívói mellett az ugyancsak kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány, Szombathelyről pedig a Skorpió Box Club és a Hobbisták Önvédelmi SE sportolói képviselték. A mezőnyt osztrák és libanoni versenyzők tették nemzetközivé. Emelte a 11. Ostrom Kupa rangját, hogy a honi szövetség felnőtt válogató versennyé minősítette – így az ország legjobb bunyósai is ringbe léptek. De minden korosztály meccselt, volt akinek két mérkőzés is jutott. A sportág kedvelői jól szórakoztak, hiszen remek összecsapásokat láthattak. Három különdíjat zsebeltek be a vasi ökölvívók: Buza Rómeó (Fitt-Box) lett a legjobb hazai, Hámori Luca (Fitt-Box) a legjobb női versenyző, míg Muhovits Milán (Skorpió) a második nap legtechnikásabb bunyósa.

– Pesti József, Gombai Dominik, Ujhelyi Barna, Hámori Luca, Ambrus Viktória, Naisz Áron, Tóth József és Hámori Ádám bemutató és edzőmérkőzéseken mutathatták meg tudásukat, jó teljesítményt nyújtottak – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box ÖE edzője, főszervező. – Pesti Gabriella ifjúsági női 60 kilóban az első napon a KSI versenyzőjétől, Szabó Petrától kapott ki nagy csatában, másnap bemutatózott. Büki szakosztályunk versenyzője, Lukács Tifani junior 54 kg-ban az oroszlányi ellenfelét verte döntő fölénnyel. Buza Rómeó junior 54 kg-ban két nagyszerű győzelmet aratott, első nap a Vasas, másnap a Tatabánya bunyósát múlta felül. Buza Rafael junior 57 kg-ban ugyancsak mindkét meccsét megnyerte, tatabányai, majd libanoni riválisánál is jobbnak bizonyult. Szoták Titusz elit férfi 69 kg-ban első nap önbizalom-növelő győzelmet aratott a Hegyvidék SE versenyzője ellen, másnap viszont kikapott tatabányai riválisától. A résztvevők, a nézők, a szövetség képviselőinek visszajelzései alapján is úgy vélem, hogy az Ostrom Kupa ismét színvonalasra sikeredett. Az ország legjobb felnőtt férfi bunyósai számára tökéletes felkészülési állomás volt a közelgő szeptemberi világbajnokság előtt. Külön öröm számomra, hogy a vasi résztvevők remekül teljesítettek.

– Négy versenyzővel vettünk részt az erőpróbán – összegzett Varga Roland, a Skorpió Box Club mestere. – Horváth Mauró utánpótlás 36 kilóban mindkét nap bemutatót vívott, remekül teljesített. Kőszegvári László felnőtt 69 kg-ban bemutatón lépett ringbe, kőszegi ellenfele megsérült, feladta a mérkőzést. A vállsérüléssel bajlódó Oláh-Vadász Zoltán junior 60 kg-ban meccselt volna, ám sajnos nem jutott neki ellenfél. Muhovics Milán junior 57 kilóban mutatta meg a tudását. Első nap rögtön az első menetben test-KO-val ütötte ki ellenfelét. Másnap egy osztrák-török fiúval csapott össze. Parádés, közönségszórakoztató meccset vívtak, a nagy adok-kapokból végül a többet, nagyobbakat találó Milán került ki győztesen. Elégedett vagyok versenyzőim teljesítményével, főleg Muhovics Milán érdemel dicséretet második napi bunyója miatt, ugyanis egy kiváló, képzett, erős ellenfelet győzött le.

Felnőtt válogató végeredménye, 52 kg: 1. Bernáth Attila (Madárfészek AA), 2. Virbán Martin (Budapest Honvéd), 3. Virbán Gábor (Honvéd). 57 kg: 1. Gálos Roland (Mogyi, Baja), 2. Bundovics István (Honvéd), 3. Csóka Nándor (Hell Fight Club). 63 kg: 1. Fodor Milán (Vasas-Süllős BT), 2. Kovács Richárd (Nyíregyháza), 3. Danyi Tamás (Eger), Borsos Tamás (Kecskemét). 69 kg: 1. Vadász András (Kőbánya SK), 2. Kozák László (Vasas-Süllős).