Már megint nem működnek a jelzőlámpák és a sorompók a gyöngyösfalui vasúti átjáróban

Aki arra jár, érdemes nagyon odafigyelnie, nehogy baleset történjen.

Januárban számoltunk be róla, hogy valamilyen hiba lépett fel a gyöngyösfalui vasúti átjárónál. Ezúttal a Facebookon bukkantunk rá egy bejegyzésre, melyben arra figyelmeztetnek, hogy ugyanez a helyzet áll fenn ma délután is. Újabb meghibásodás, és megint nem világítanak a jelzőlámpák, sőt a sorompók is függőleges helyzetben maradtak, miközben a vonat éppen elhaladt az átjárónál. Sokan ebben az időben, ezen az útvonalon keresztül érkeznek haza Ausztriából, ezért az érintett helyen legyen mindenki még körültekintőbb, hogy ne történjen semmi baj.