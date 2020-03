Megkezdődött a nagyböjt: a húsvétra felkészítő negyvennapos időszak február 26-án, hamvazószerdával indult. A kereszténység legfőbb ünnepére felkészítő időszakban a bűnbánat, az önmegtagadás, a hitben való elmélyülés, a felajánlás és az ima még inkább középpontba kerül. P. Csány Pétert, a Szent Kvirin (Szalézi) templom plébánosát kérdeztük.

Húshagyókeddel zárult a farsangi időszak, hamvazószerdával pedig egy új kezdődött: a nagyböjt, amely a keresztények legnagyobb ünnepére, a húsvétra felkészítő negyvennapos időszakot jelenti.

– A böjt lelkülete alapvetően egy nagyon mély empátia, együttérzés Jézus szenvedésével, ugyanakkor a kereszt hordozásában egyben eleven rácsodálkozás is Jézus, benne pedig az Isten szeretetére. Innen eredeztethető az egyházi hagyomány – hangsúlyozza Csány Péter. – Mi keresztények egyfajta „kettős látásban” kell, hogy éljünk, ugyanis a dolgoknak van egy emberi olvasata, de van egy Isten szemszögéből látott értelme is. Személy szerint több ilyen kettős értelmet fedeztem már fel életemben: olyan elsőre borzasztónak tűnő kudarcok, szenvedések, keresztutak, amelyek Jézus szenvedéséből erőt merítő elviselése, feldolgozása után végül nagyobb, nemesebb jóba torkolltak – például ez is lehet az elmélyült nagyböjti lelkiség gyümölcse – fogalmazott Csány Péter.

A plébános szerint a negyven nap úgy lelki, mint testi készületet jelent: Isten szeretetének az átélése feltételezi, hogy az ember először is visszább lépjen a mindennapjaiból, rendkívüli magába tekintésre készüljön, egyben megtagadja, böjtöltesse rosszra énjét.

– Ez nyilván akarati tényező, amit fejleszt közben magában. Párhuzamosan pedig úgy gyakorolja a szeretetet, hogy elmélkedik, gyakorolja az önmagából való kilépést, odafigyel embertársára, méghozzá a környezetében nélkülözőbb felebarátjára – ez a húsböjt mellett egy nem kevésbé lényeges, ősi-eredeti bűnbánati cselekmény, még ha el is halványodott mára ennek a böjti vonzata – emelte ki a plébános. – Pedig a legrégebbi tanításaink között van: a szeretetcselekedet feladata magára Krisztusra és az őskereszténységre is visszavezethető gyakorlat. A nagyböjtben egyszerre hármas feladatunk van, amelynek egy része sem maradhat ki: magunkat fékezni, megtagadni, a felebarát szükségére jobban odafigyeljünk, és mindezt isten nevében, hozzá közeledve tegyük.

A nagyböjti időt egyházfegyelmileg szigorú böjti napok keretezik: hamvazószerda és nagypéntek – ezek minden aktív keresztényre érvényesek. – Szigorú böjti nap azt jelenti, hogy – Jézus szenvedésével és halálával együtt érezve – kiemelten tudatosan, húsmentesen és mérsékelten táplálkozunk – mondta Csány Péter. – A nagyböjt első napján, hamvazószerdán a pap hamuval keresztet rajzol homlokunkra. A tavalyi barkaágak elhamvasztásával előállított hamu az elmúlás, a bűnbánat és a megtérés készségének jele, egész pici részecske, de szolidan egy új, megújult életre is utal – fűzte hozzá az atya.

Csány Péter kiemelte: a hamvaknak, mint jelnek közösség-társadalmi dimenziója is van: vállaltan jelezzük kifelé, hogy mi is elkezdtük a böjtöt, vállaljuk annak kihívásait. A plébános elmondta azt is, hogy nemcsak a negyven nap egysége fontos, hanem a virágvasárnappal kezdődő nagyhétbe ágyazott húsvéti szent háromnap, amely Jézus Krisztus föltámadásába, a húsvétvasárnapba torkolló idő: nagycsütörtök, nagypéntek, húsvétvasárnap – ez egy egybefonódó egység.

– Leginkább (nagy)szombat estéjén, húsvét vigíliáján (virrasztási ünnep) szoktuk a feltámadás ünnepét tartani, hiszen a zsidó kultúrában a sötétedés már az új nap kezdetét jelentette. Ami itt emberileg felfogható, mélyen eltér az Isten nézőpontjától – véli a plébános, hozzátéve: a keresztút Jézus Krisztus előre elfogadott, tudatosan vállalt – tehát nem erőszakkal elszenvedett – áldozata volt.

– Jézus szenvedéstörténete igazából a szeretet felajánlásának története; ha ezt nem így látjuk, akkor viselhetjük ugyan a szenvedést, de hiányzik a cél. Mert Jézus szenvedett, de ha nem tudjuk a miértjét, akkor elsikkad az ünnep lényege, az, hogy értünk (mindenkiért) és hogy szeretetből.

Csány Péter felhívta a figyelmet, hogy gyakorlatként egyáltalán nemcsak húsböjt létezik, hanem bármi egyéb önmegtagadási gyakorlat is felajánlható, amivel a napi, vagy a hosszan tartó, káros függőségeinket próbáljuk ledolgozni.

– Megvalósíthatunk imaböjtöt is: többet, elmélyültebben imádkozunk. Vizsgáljuk felül és mélyítsük istenkapcsolatunkat, ha röviden is, napi 10 percben, de 40 napon keresztül – emelte ki Csány Péter. – Ez is egy böjti előkészület: elmélkedünk Jézus egy-egy napi történetén, és egy abból inspirált napi feladatot igyekszünk kijelölni. Számos egyéb böjti vállalás lehet még: kevesebb édesség, alkohol, kávé, internet, autó – kinek mi, de a felszabadult javak, idő, figyelem lehetőleg váljon minőségileg isten- és emberkapcsolataink fejlesztésére. Ajándékozzunk időt, adományt, ápoljuk kapcsolatainkat – mindezt magunkat megtagadva és isten iránti szeretetként felajánlva – sorolta az atya a böjti ötleteket.

Azzal zárta gondolatait a plébános, hogy az előttünk álló hetek egyfajta különleges, kegyelmi időnek számítanak: isten szeretetéből erőt merítve megpróbálhatjuk akár egy-egy problémás, konfliktusokkal terhelt kapcsolatunkat fokozatosan helyrehozni, gyakoroljuk a megbocsátást, hiszen ezek napjainkban oly ritka cselekedetek.