Megtartották a sportcentrum névadó ceremóniáját, átadták a fejlesztéseket is Körmenden

A Sport utcában lévő sportlétesítmény április eleje óta viseli Papp István nevét, az ünnepélyes névadót a hétvégén tartották meg.

Papp István a helyi futballklubban gyermekek százaival ismertette meg a mozgás örömét, teremtette meg a körmendi labdarúgás alapjait, karolta fel a formálódó csapatokat és emelte ki a tehetségeket. A városban a mai napig hálás szívvel gondolnak vissza tanító szavaira. Így tett a hivatalos névadó ceremónián Bebes István, Körmend polgármestere is vasárnap: méltatta mindazon személyeket, akik áldoztak azért, hogy a sportcentrum most is érdemes legyen az elődök emlékéhez.

Beszélt a Magyar Labdarúgó Szövetség tao-programjának támogatásával megvalósult fejlesztésekről is. Elkészült a pályavilágítás, a késő őszi, kora tavaszi időszakban immár sötétben is tarthatnak edzéseket és mérkőzéseket. A nézők ugyancsak komfortosabb körülmények között figyelhetik a megyei I. osztályú csapatuk mérkőzéseit, új lelátó épült a pálya mellett.

– Itt nem állunk meg – hangsúlyozta Bebes István. – A jövőben szeretnénk lefedni a lelátót és további fejlesztéseket megvalósítani.

A névadó Papp István edzősködése idején volt a körmendi labdarúgás aranykora: Váctól Sopronig ismerték a csapatot. Ennek kapcsán személyes emlékeket idézett fel az eseményen Budai József, a Körmendi FC elnöke, prof. dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke és László Zoltán edző.

Zárásként Papp István özvegyével és lányával együtt leleplezték a klub által állított emléktáblát, majd a Papp István Sportcentrumban, a pályán megvalósult beruházásokat is átadták a jelképes szalagátvágással.