Megújulnak vasi orvosi rendelők – 6 megszépül, 33-ban pedig az orvosi eszközöket korszerűsítik

Összesen harminckilenc Vas megyei települési önkormányzat pályázata lett sikeres az elbírálás során, így hamarosan mindhárom vasi választói körzet pályázatnyertes településein megindulhat az eszközbeszerzés és az orvosi rendelők felújítása is.

Nárai rendelőjében az orvosi eszközöket cserélhetik le, 2 177 893 forintot nyert el ennek megvalósítására az önkormányzat

– Hatcsatornás EKG-ké­szüléket, otoszkópot, állványos mérleget, magasságmérőt, digitális mérleget, cse­csemőhosszmérőt, látásvizsgáló táblákat vásárolunk a pénzből. Lecseréljük a várótermi padokat, a rendelő összes bútorát: új fektetőágy, gyógyszertároló fiókok, kartotéktároló fiókok, szekrények, paraván és fogas is lesz, ahogy külön gyermek- és felnőttorvosi és védőnői íróasztal, szék. Úgy gondoljuk, hogy a beruházás tovább javítja a helyi közszolgáltatás minőségét – hangsúlyozta Németh Tamás polgármester, hozzátéve: önkormányzati forrásból egészségházat alakítanak ki.

Horvátlövő az orvosi rendelőjét újíthatja meg a Magyar falu program idei forrásából. Bugnits Vilmos polgármester azt mondta: időszerű volt az épület felújítása. – A mintegy 30 millió forintból védőnői szobát, orvosi pihenőt alakítunk ki, korszerűsítjük a fűtést, napelemet szerelnek az épületre, mozgáskorlátozottaknak vécé készül – hiszen eddig ilyen nem volt –, valamint lesz az ugyancsak a mai előírásoknak megfelelő, a kerekesszékesek igényeit szem előtt tartó mosdó is – mondta Bugnits Vilmos. Hozzátette: Horvátlövőn egy épületben van az önkormányzati hivatal és az orvosi rendelő, előbbi felújítása folyamatban volt, és most megkapták a Magyar falu programban is a támogatást: így az egész épület meg tud szépülni.

– Az egészség az első. Mindent el kell követnünk azért, hogy mind a városban, mind a falvainkban élők a kor színvonalán álló egészségügyi ellátásban részesüljenek. Ehhez ad fontos segítséget a Magyar falu program – emelte ki a sikeres pályázatokkal kapcsolatban dr. Hende Csaba, az 1-es számú orszá­g­gyűlési egyéni választókerület képviselője, az Országgyűlés alelnöke.

Ágh Péter, a térség 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselője elmondta: a kormány Magyar falu programja révén az előző években is több orvosi rendelő kapott forrást felújításra.

– Bozzai, Csönge, Nick, Perenye, Söpte, Szergény korábbi döntési körökben szerepelt, a sor idén Merseváton és Nemesbődön folytatódhat összesen csaknem 35 millió forint értékben. Az orvosi eszközök beszerzésére meghirdetett pályázaton pedig Acsád, Csönge, Gyöngyösfalu, Iklanberény, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nagysimonyi, Rábapaty, Söpte, Vasasszonyfa és Velem részesült támogatásban a körzetemben. Most, hogy megszavaztuk a jövő évi költségvetést, bízom abban, hogy 2021-ben is folytatódhat az orvosi rendelők felújítása, hiszen erre nagy szükség van – hangsúlyozta Ágh Péter.

V. Németh Zsolt, a 3-as számú Vas megyei orszá­ggyűlési egyéni választókerület képviselője, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos kérdésünkre úgy fogalmazott: a korszerű orvosi eszközök, a felújított rendelők eredményesebb gyógyítási feltételeket és jobb munkakörülményeket nyújtanak.

– A gyógyuláshoz legalább annyira kell a gyógyulásba vetett hit, a bizalom, a korszerű körülmények erősítik ezt a bizalmat is – tette hozzá. VN