Minden program ingyenes: a jógától a vizsgálatokig

24. alkalommal rendezik meg az egészségnapokat a vasi megyeszékhelyen. Július 27-e és 29-e között változatos programokkal várják az érdeklődőket.

Az esemény hétfői beharangozó sajtótájékoztatóján, a városházán dr. Puskás Tivadar polgármester, dr. Kecskés László, az egészségügyi szakmai bizottság elnöke, Szákovics-Varga Ildikó, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda vezetője és Gyarmati Norbert, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Humán Civil Ház vezetője vett részt.

Dr. Puskás Tivadar egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy a kezdeményezés 1996-ban indult. Azóta „ha nyár, akkor egészségnapok Szombathelyen”. Hiszen „az egészségre vigyázni kell, az nem rendelőkben, kórházakban születik. A prevenciónak nagyon fontos szerepe van”.

Gyarmati Norbert arról beszélt, hogy a kínálat több generációt is megszólít: az óvodásoktól az idősekig mindenki talál magának megfelelő programot. Szákovics-Varga Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy valamennyi program ingyenes, néhány viszont regisztrációhoz kötött. A legtöbb esetben regisztrálni a helyszínen is lehet. A három nap alatt 11 helyszínen 40 programmal készülnek a szervezők. Idén elöször ortopéd vizsgálaton is részt vehetnek az érdeklődők, szombaton jóganapot tartanak a Paragvári iskolában. A rendezvény központi programja Steigervald Kristóf szombat esti előadása lesz, Családok a 21. században – Integrációs önismeret címmel.