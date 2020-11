Minden vásárlónak jut most a C- és D-vitaminból

Többen keresik a C- és D-vitamint, de nincs akkora felvásárlási láz, mint tavasszal volt – derül ki gyógyszertári körképünkből.

Nem olyan hosszú a sor, mint márciusban, de azért néha összegyűlik pár ember az ajtó előtt – mondta Szabó Gergely, a vasvári Szentháromság Gyógyszertár szakgyógyszerésze. Megnőtt a C- és D-vitamin és a multivitaminok forgalma is. Az egyik elhúzódó hatású C-vitamin hónapok óta hiánycikk. A vény nélkül kapható D-vitamin-készítményeknél fordult elő, hogy a megszokott gyártmány kifogyott, de tudtak helyette más márkát beszerezni, ami ugyanúgy megfelel a célnak. Az is látszik a forgalomból, hogy lázcsillapítót ma már mindenki tart otthon, illetve, hogy az emberek jobban kézben tartják a krónikus betegségeiket, mint máskor.

Vépen a Salvator Gyógyszertárban sincs hiány sem a vitaminokból, sem a láz- és fájdalomcsillapítókból. Ifj. Németh Ákos gyógyszertár-

vezető arról tájékoztatott, hogy kisebb mértékű forgalomnövekedéssel minden évben számolnak az influenzajárvány miatt. Egyetlen készítmény nincs raktáron, a kisgyermekeknek adható C-vitamin-csepp, de remélik, hogy pár napon belül érkezik szállítmány. Ugyancsak a gyermek C-és D-vitamin-cseppek átmeneti hiányáról számolt be dr. Binó Györgyné, a szombathelyi Rókus Gyógyszertár vezetője. Azt tapasztalták továbbá a gyógyszertárban, hogy nagyobb a kereslet a bakteriális tüdőgyulladás elleni védőoltásra, illetve, hogy sok idős ember egyszerre beszerzi a három havi gyógyszeradagját.

Szentgotthárdon, a Szent István Gyógyszertárban a nagyobb C-és D-vitamin-tartalmú szerek és az ásványi anyagokat tartalmazó készítmények iránt nőtt meg a kereslet. Több fogy továbbá ezekben a napokban az immunrendszert támogató cseppekből és a lázcsillapítókból is. A forgalomnövekedés azonban nem drámai, el tudnak látni bennünket a beszállítók minden szükségessel – mondta Haragh László gyógyszertárvezető, hozzátéve, hogy a határzár miatt mintegy tizenöt százalékkal alatta marad a forgalmuk a tavalyi év ezen időszakában tapasztaltnál.