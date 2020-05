Mindennap házhoz viszik az ennivalót Szombathelyen

Mindennap ingyen juttatnak el ebédet néhány idős, egyedül élő embernek. Pénteken két helyen különleges volt a kiszállítás.

A Fidesz szombathelyi szervezete – három étterem felajánlásának köszönhetően – rászoruló időseknek ingyenesen ad 15 menüt, melyet aktivisták, körzeti képviselők szállítanak ki nap mint nap.

Pénteken dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és dr. Kecskés László önkormányzati képviselő is segített az étel eljuttatásában. Két helyen is kopogtattak. Először Vinkó Ottóné kapta meg az ebédet. Elmondta: segítség neki, hogy házhoz hozzák az ennivalót, bár ő nagyon aktív nyugdíjas, nem szeret otthon maradni. Gyakran kimozdul biciklivel, de mindig betartja az előírásokat, vigyáz magára. Németh Józsefné már elmúlt 80 éves. Ő is örült az ebédnek, aznap májgombócleves és rántott hús érkezett.