Mindent a megelőzésért – A megyei tisztifőorvos részletesen tájékoztat az aktuális helyzetről

Dr. Wächter Walter László megyei tisztifőorvos írta alá azt a tájékoztatót, amelyet kérdéseinkre válaszként kaptunk a Vas Megyei Kormányhivataltól. A dokumentum információt ad a koronavírus terjedéséről, a megelőzés eszközeiről és az aktuális helyzetről. Szentgotthárd önkormányzata önként döntött úgy, hogy preventív céllal intézkedéseket vezet be.

2019 decemberében a kínai Vuhanból ismeretlen eredetű tüdőgyulladás-járványt jelentettek az Egészségügyi Világszervezet felé. A megbetegedések hátterében egy új koronavírust igazoltak a kínai egészségügyi hatóságok. A járvány előrehaladtával igazolódott a vírus emberről emberre való terjedési képessége is, ami a beteggel való szoros kapcsolat esetén fordult elő.

A betegség lappangási ideje a jelenlegi adatok szerint átlag 7 nap (2–14 nap). A főbb tünetek a láz, köhögés, légzési nehezítettség, a betegek egy részénél tüdőgyulladás alakul ki. A súlyos tüneteket mutató betegek zömmel az idősebb, egyéb krónikus alapbetegségben szenvedőknél fordultak elő – írta a Népegészségügyi Főosztályt vezető megyei tisztifőorvos, folytatva azzal, hogy a fertőzés lappangási idejét tekintve nem hordozzák magukban a vírust azok a Kínából vagy más, betegségeseteket jelentő országból érkező tünetmentes emberek, akik legalább 14 napja Magyarországon tartózkodnak, így az életvitelszerűen itt tartózkodó, Magyarországot a közelmúltban el nem hagyó kínai állampolgárok sem.

Azt írja, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az északi félgömbön influenza­járvány zajlik, amely hazánkban is a következő hetekben tetőzik, és a két betegség kezdeti tünetei nagyon hasonlók. Ahogy a megelőzés eszközei is, ezek az alapvető higiénés szabályok betartása, az alapos, rendszeres kézmosás, köhögési és tüsszentési etikett betartása. Járványos időszakban lehetőleg kerüljük a tömegrendezvényeket. Tartsunk magunknál kézfertőtlenítőt. Betegen maradjunk otthon, beteg gyerekeinket se küldjük óvodába, iskolába.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendet dolgozott ki az esetleges járványhelyzetre. A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya azonnal továbbította ezt az alapellátó orvosok, járóbeteg-szakellátás, iskola-egészségügy, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok részére, felhívva figyelmüket az abban foglaltak alkalmazásának fontosságára. A felső­oktatási intézményekben felmérték a Kínából hazatérő hallgatók számát, a hallgatók egészségi állapotukkal kapcsolatos nyilatkozattételre, szükség esetén orvosi vizsgálatra kötelezettek.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre, hogy a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresésekre válaszoljon: 06-80-277-455 és 06-80-277-456. Hiteles információért az alábbi honlapokat ajánlják:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok.​

Néhány napja globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO, Szentgotthárd önkormányzata – ahogy tette ezt tíz éve a H1N1-járvány esetén is – megelőző céllal intézkedéseket foganatosított. Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőtől megtudtuk, a hét elején felhívást adtak ki a hivatalban és az önkormányzati fenntartású intézményekben a gyakori kézmosásra és kézfertőtlenítésre. A takarítást végző céggel átszerveztették a munkarendjüket: ahol eddig nem volt szolgáltatásuk egész nap, ott bevezették. Legalább kétóránként fertőtlenítik a mosdót, a mellékhelyiségeket, a kilincseket. Az influenzajárvány miatt sem haszontalan a rendelkezés, véli a jegyző. A terv szerint addig nem is változtatnak ezen, amíg a vírusfenyegetettség fennáll.