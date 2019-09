Mobil kormányablak lesz csütörtökönként a Derkovits lakótelepen

Mintegy igényfelmérésként a Domusnál is tart ügyfélfogadást a kormányablakbusz, csütörtökönként intézhetnek helyben ügyeket a Derkovits városrész lakói és persze a környékbeliek, az oladiak is – jelentették be a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjei csütörtökön a hely­színen.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! – Többen a zászlajukra tűzték az eddigi választásokon, hogy kormányablakot nyitnak az órásháznál, nem sikerült nekik – kezdte Lendvai Ferenc képviselő, képviselőjelölt a tegnapi tájékoztatón. Mint mondta, keresték a megoldási lehetőséget, hogy a Derkovits városrészen is elérhető legyen a hivatali ügyintézés. Megmutatta: levelet írtak Harangozó Bertalannak, Vas megye kormánymegbízottjának, aki a napokban kelt válaszlevélben azt írta, engedélyezi, hogy a Domusnál állomásozzon a megye mobil hivatali helyisége, a kormányablakbusz. Páros héten csütörtökönként 12 és 15 óra között, páratlan héten 9 és 12 óra között lesz itt a kormány­ablakbusz. Az ügyintézési lehetőségről szórólapon tájékoztatják a környéken lakókat. Van igény az itteni ügyintézésre, erről is hallották a szombathelyiek véleményét, mondta dr. Balázsy Péter, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje. Emlékeztetett, hogy a Domus magántulajdonban van, felelős városvezetésre készülve pedig nem tesz olyan ígéretet, amelyet nem tud betartani. Ami biztos: a mobil ügyintézés, amely már a héten elkezdődik. Megvizsgálják egy állandó kormányablak lehetőségét, hogy a kormány segítségével kivitelezhető-e. A Derkovits köztereinek rendbetételét is említette, és nem véletlenül érkezett a sajtótájékoztatóra Lendvai Ferenc mellett dr. Melega Miklós és Janzsó Zoltán: mindhárom választókerület lakói jól járnak a kormányablakbusszal, amelynek kihasználtsága egyfajta igényfelmérés is lesz.